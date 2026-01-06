Amazon fa CROLLARE il prezzo del Realme GT6: ecco quanto costa oggi

Realme GT6 non sarà proprio lo smartphone più recente tra quelli attualmente in commercio, ma resta oggi uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, anche grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione nel periodo corrente.

Disponibile da quasi un anno e mezzo, il dispositivo presenta processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con una frequenza di clock che si aggira attorno ai 3GHz, passando anche per la presenza di una GPU Adreno 735, sempre con 8GB di RAM (espandibili virtualmente). Spostando l’attenzione nell’ambito del display, ecco arrivare un 6,78 pollici di diagonale, si tratta di un buonissimo LTPO AMOLED con refresh rate a 120Hz, oltre 16 milioni di colori, nonché una risoluzione di 1264 x 2780 pixel.

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Il comparto fotografico non delude assolutamente le aspettative, essendo composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, per terminare con un bokeh da 8 megapixel. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, mentre anteriormente è presente un sensore da 32 megapixel con apertura F2.45.

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Amazon, quale è il prezzo del Realme GT6

Acquistare il Realme GT6 non richiede un esborso particolarmente elevato all’utente finale, considerando appunto che per il suo acquisto sono oggi necessari solo 303 euro, sempre per la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. L’ordine è da effettuare subito qui.

Al momento attuale, considerando il prezzo indicato nell’articolo, è possibile optare per solo una colorazione (verde), con finitura opaca nella parte posteriore, inframezzata da un inserto lucido attorno al comparto fotografico. La batteria, da 5500mAh, riesce comunque a garantire una buonissima usabilità quotidiana, facilitando di molto la vita di tutti coloro che vogliono utilizzarlo senza pensieri particolari.