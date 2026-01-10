Amazon fa crollare il costo dello Xiaomi POCO M8 Pro, ma solo per oggi

Mettete finalmente da parte il vostro vecchio smartphone ormai poco sicuro e con funzionalità ridotte. Acquistarne uno nuovo con un rapporto qualità/prezzo eccellente è possibile grazie alle tantissime proposte offerte dal colosso dell’e-commerce Amazon. Tra le tante promozioni messe a disposizione, non passa infatti inosservata quella disponibile per acquistare lo Xiaomi POCO M8 Pro.

Smartphone che si contraddistingue da tanti altri modello grazie a una progettazione attenta che mira a rispondere alle esigenze di diversi utenti. Non manca un display ultra-luminoso e protettivo per occhi di livello flagship da 6,83″. Tra i dettagli vi sono inoltre uno schermo CrystalRes 1,5K più grande e una luminosità ultra-alta a 3.200 nits.

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Xiaomi POCO M8 Pro: oggi in offerta imperdibile

Con un display AMOLED CrystalRes da 6,83″, questo dispositivo a marchio Xiaomi rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono avere a portata di mano uno smartphone completo di funzionalità senza spendere troppo. Anche la batteria è davvero eccellente. Non a caso, il costruttore ha implementato un elemento silicio-carbonio a lunga durata che è in grado di mantenere oltre l’80% della capacità dopo 1.600 cicli di ricarica e resistenza a basse temperature.

Con l’obiettivo di realizzare uno smartphone efficiente, Xiaomi ha dotato l’M8 Pro di un processore di nuova generazione, oltre che di un sistema di raffreddamento Poco IceLoop. Se siete appassionati di gaming, questo device sarà il vostro compagno di gioco perfetto grazie alla potenza di cui dispone. Infine, per gli appassionati di fotografia vi è una fotocamera principale 50MP Light Fusion 800.

Siete pronti per tenere tra le mani uno smartphone con design e ergonomia di livello flagship e resistente agli urti? Se la risposta è sì, non vi resta che procedere con l’acquisto a soli 309,90 euro grazie al -11% di sconto.