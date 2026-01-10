Amazon e l’AI quotidiana: Alexa esce dallo speaker e conquista ogni schermo

Al CES 2026 Amazon ha scelto di non stupire con un singolo prodotto, ma di costruire un racconto coerente attorno a all’idea che l’intelligenza artificiale deve diventare una presenza continua e discreta nella vita di tutti i giorni. Il centro di questa visione è Alexa+, un’evoluzione profonda dell’assistente vocale che segna il definitivo superamento del concetto di dispositivo dedicato. Con il debutto di Alexa.com, Amazon porta l’assistente direttamente nel browser, creando un ponte stabile tra voce, web e smartphone. Non si tratta di una semplice estensione, ma di un cambio di filosofia che consente all’utente di riprendere una conversazione, una pianificazione o un’azione senza interruzioni, indipendentemente dallo schermo utilizzato.

L’ecosistema però si espande anche fuori dalle mura domestiche. Nel corso del 2026 Alexa+ arriverà su modelli BMW di nuova generazione e farà il suo debutto come assistente nativo su smart TV Samsung di terze parti. A ciò si aggiungono collaborazioni con realtà come Bosch e Oura, che lavorano su comandi vocali avanzati e suggerimenti contestuali, pensati per accompagnare l’utente durante la giornata, dallo spostamento casa-lavoro fino alle attività legate al benessere personale. Amazon non propone un’AI invasiva, ma un sistema che osserva, apprende e interviene solo quando serve, cercando di adattarsi ai ritmi reali delle persone.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sicurezza, intrattenimento e indossabili: l’ecosistema Amazon si fa ambientale

Un altro punto importante della strategia Amazon mostrata a Las Vegas riguarda la sicurezza domestica, sempre più affidata a sistemi intelligenti capaci di prevenire e non solo di reagire. Ring ha presentato Fire Watch, una funzione che utilizza l’analisi video per individuare segnali visivi di fumo o incendio e avvisare tempestivamente gli utenti in situazioni critiche. È un passo che sposta l’attenzione dalla semplice sorveglianza alla protezione attiva, rafforzata dall’arrivo del Ring Appstore, pensato per aprire la piattaforma agli sviluppatori e creare nuove applicazioni basate sulle videocamere già installate. A ciò si affiancano sensori compatibili con Amazon Sidewalk, progettati per funzionare anche dove il Wi-Fi non arriva, eliminando la necessità di altri accessori e ampliando la copertura della casa intelligente.

Sul fronte dell’intrattenimento, Amazon ha svelato Ember Artline, il suo primo lifestyle TV. Si tratta di un pannello QLED 4K con finitura opaca, cornici personalizzabili e una collezione di opere digitali che si adattano all’ambiente grazie all’AI, trasformando lo schermo in un elemento d’arredo. Anche Fire TV cambia volto, con un’interfaccia più pulita, reattiva e orientata a raccogliere film, serie e sport da tutti gli abbonamenti in un’unica esperienza fluida.

A chiudere il quadro c’è Bee, il nuovo progetto “indossabile” pensato come un compagno personale capace di trasformare conversazioni in azioni concrete, riconoscere schemi ricorrenti e restituire riepiloghi intelligenti su misura. Nel complesso, Amazon mostra una direzione chiara. Non dispositivi isolati, ma un ecosistema in cui AI, servizi e hardware lavorano insieme per rendere la tecnologia quasi invisibile.