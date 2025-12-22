Amazon è ASSURDA con la nuova Fire TV Serie 4 in SCONTO del 51%

Amazon negli ultimi anni ha messo a disposizione del pubblico sempre più prodotti interessanti, difatti avvolgendo il pubblico con una serie di selezioni atte a ridurre al minimo il gap con le altre aziende in commercio. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di vederla spuntare anche nel mercato dei televisori di ultima generazione, difatti in questi giorni è disponibile uno sconto molto speciale sulla Amazon Fire TV Serie 4.

Il dispositivo non presenta specifiche tecniche di altissimo livello o particolarità tali che gli permettono di distinguersi dalla massa, avendo a tutti gli effetti un pannello IPS LCD da 43 pollici di diagonale, con possibilità di raggiungere anche una risoluzione in 4K UltraHD. Le cornici sono estremamente sottili, così da poter godere di una profonda immersione nella visione dei contenuti, e allo stesso tempo fare affidamento su colori vibranti e precisi.

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Nella parte posteriore si può trovare una buonissima dotazione di connettori fisici, con ovviamente la presenza di porta HDMI che indiscutibilmente rende il tutto ancora più versatile e adatto al collegamento fisico a più dispositivi, tra cui console di ultima generazione.

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Amazon, la promozione sulla Fire TV Serie 4 è da urlo

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare una Fire TV Serie 4, difatti in questi giorni la promozione che Amazon ha deciso di applicare rappresenta sicuramente uno dei punti di partenza di risparmio più alti mai visti prima d’ora. Si parte da un listino di 499,99 euro, ma solamente per qualche giorno è stato applicato uno sconto del 51%, arrivando in questo modo a poter sostenere un investimento finale di soli 244,99 euro. Collegatevi subito a questo link per l’acquisto.

All’interno della confezione troverete tutto il necessario per garantire il massimo e migliore funzionamento del prodotto in questione.