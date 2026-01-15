Amazon: dovete acquistare subito questa smart TV Hisense

Una smart TV Hisense in vendita al prezzo indiscutibilmente più baso che abbiamo mai visto, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter acquistare su Amazon un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, andando difatti a risparmiare decisamente di più del solito.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo s<contato è il 75A72KQ, si tratta di una smart TV di ultima generazione con una diagonale “importante”, difatti raggiunge addirittura 75 pollici, potendo nel contempo godere di tutta la tecnologia e qualità attesa: Dolby Vision, HDR 10+, ma anche Game Mode Plus per il gaming di ultima generazione, supporto diretto all’assistente vocale Amazon Alexa, passando anche per VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 integrato, HEVC 10 e lativù 4K.

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Il prodotto raggiunge una risoluzione massima in 4K, con Quantum Dot Colour, godendo così di un dettaglio e di una nitidezza quasi impareggiabili per la sua fascia di prezzo di appartenenza. Il design è abbastanza classico, con cornici effettivamente ridotte al minimo, ma con un dettaglio che la differenzia dagli altri prodotti in commercio: lo stand è composto da due piedi d’appoggio abbastanza iconici che si dipanano perpendicolarmente al televisore stesso.

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Amazon, la promo sulla smart TV Hisense è fuori di testa

L’acquisto di questa smart TV Hisense richiede una spesa perfettamente in linea con gli standard e le aspettative per un prodotto dello stesso livello, difatti l’investimento che il consumatore si ritrova a dover sostenere corrisponde a 744,69 euro, sempre con spedizione gratuita presso il vostro domicilio e 0 costi aggiuntivi. Ordinatelo subito qui.

Essendo un televisore particolarmente grande, ricordiamo infatti che le sue dimensioni sono di 1026 x 1671 x 388 mm, con peso di 28,5 kg, consigliamo di prestare particolare attenzione all’esatta location in cui decidete di installarlo, proprio perché non è adatto a tutti.