Amazon: dopo Natale le offerte TOP ancora disponibili al -80%

Con un colpo di coda, Amazon ritarda il Natale e propone un giorno dopo la celebre festività ancora degli sconti importanti di cui fare tesoro. Magari qualcuno è arrivato in ritardo col fare i regali e questa potrebbe essere un’ulteriore occasione per non fare brutta figura. In questi giorni di offerte se ne sono viste molte sul famosissimo sito e-commerce, ma in queste ore le ultime cartucce sono state sparate alla grande.
Ricordiamo però che l’unica soluzione per non perdere neanche uno sconto targato Amazon è quella di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che ormai è popolato da decine di migliaia di utenti. Per entrare al suo interno tutto quello che dovrete fare sarà solo cliccare qui, senza pagare nulla. Ripetiamo che non ci sono costi da sostenere e che tutto è gratuito in termini di servizi.
Amazon si supera anche questa volta con degli sconti clamorosi, eccoli qui
Queste sono le offerte che Amazon propone oggi e rappresentano il meglio per quanto concerne il mondo della tecnologia. Tanti utenti potranno approfittare dando uno sguardo a questa vista in basso che racchiude una piccola parte dei prodotti migliori del giorno. Ecco l’elenco:
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Brother DCPJ1310DW, stampante multifunzione inkjet a colori con supporto al fronte-retro automatico, connessione wireless e gestione da app per stampa e scansione da dispositivi mobili, PREZZO: 102,72€, LINK;
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DJI Neo, mini drone ultraleggero pensato per riprese immediate, decollo diretto dalla mano, tracciamento automatico del soggetto e video stabilizzati senza necessità di radiocomando, PREZZO: 149,00€, LINK;
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DREAME D20 Pro Plus, robot aspirapolvere con svuotamento automatico, navigazione laser precisa e potenza di aspirazione elevata, progettato per la pulizia quotidiana anche in presenza di animali, PREZZO: 249,00€, LINK;
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METZ QLED 40 Pollici Smart TV MQF7000Z, televisore Full HD con pannello QLED, supporto HDR e sistema Google TV integrato per l’accesso rapido alle principali piattaforme di streaming, PREZZO: 175,99€, LINK;