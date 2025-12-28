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Amazon: dopo Natale i migliori sconti tech, la lista segreta

Ci sono prezzi su Amazon in queste ore che gli utenti potrebbero prendere al volo, ecco cosa si può acquistare in esclusiva

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
ALT: Rappresentazione digitale di un lucchetto con notifiche e simboli di tecnologia, simbolo di sicurezza online e protezione dei dati su piattaforma digitale.

Le varie combinazioni che possono coincidere tra loro durante il periodo natalizio per quanto concerne le offerte Amazon, sono tante ma a quanto pare anche dopo le festività tutto sembra essere vantaggioso. Il celebre sito e-commerce si sta dirigendo verso la fine dell’anno con degli sconti eccezionali che potrebbero dare ancora una volta a fuoco alle polveri che qualcuno credeva bagnate. Diversi sconti sono arrivati in esclusiva e per questo vanno presi al volo prima che scadano. Per riuscire a non farsi scappare nulla, il trucco perfetto è quello di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che è gratuito per tutti gli utenti. Clicca qui per l’accesso.

Con tutti questi prezzi bassi, Amazon diventa ancora una volta il sito più amato

Non perdete altro tempo e date un’occhiata a questa breve lista che non è altro che il preludio di una fine danno piena di fuochi d’artificio:

  • Elgato Stream Deck MK.2 – Controller da studio con 15 tasti macro personalizzabili, consente di avviare comandi e azioni rapide all’interno di software e piattaforme di streaming come OBS, Twitch e YouTube, compatibile con sistemi Mac e PC, PREZZO: 119,99€, LINK.

  • zealsound Microfono PC – Microfono a condensatore cardioide pensato per streaming, podcast e creazione di contenuti, dotato di funzione mute, riduzione del rumore ed effetto eco, utilizzabile con computer, smartphone e tablet, PREZZO: 30,39€, LINK.

  • Cecotec Conga Rockstar RS50 X-Treme – Scopa elettrica senza fili con motore da 400W e potenza aspirante da 120AW, autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco, adatta per superfici fino a 130 metri quadrati, PREZZO: 69,90€, LINK.

  • Gawfolk Monitor Gaming 25 pollici – Monitor IPS con refresh rate fino a 200Hz, supporto AMD FreeSync e design senza bordi, include altoparlanti integrati ed è compatibile con PC e console di nuova generazione, PREZZO: 89,99€, LINK.

  • ANYCUBIC Kobra S1 – Stampante 3D CoreXY ad alta velocità fino a 600 mm/s, supporta la stampa multicolore, dispone di livellamento automatico e hotend in metallo da 320°C, PREZZO: 359,00€, LINK.