Amazon: dopo Natale i migliori sconti tech, la lista segreta

Le varie combinazioni che possono coincidere tra loro durante il periodo natalizio per quanto concerne le offerte Amazon, sono tante ma a quanto pare anche dopo le festività tutto sembra essere vantaggioso. Il celebre sito e-commerce si sta dirigendo verso la fine dell’anno con degli sconti eccezionali che potrebbero dare ancora una volta a fuoco alle polveri che qualcuno credeva bagnate. Diversi sconti sono arrivati in esclusiva e per questo vanno presi al volo prima che scadano. Per riuscire a non farsi scappare nulla, il trucco perfetto è quello di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che è gratuito per tutti gli utenti. Clicca qui per l’accesso.
Con tutti questi prezzi bassi, Amazon diventa ancora una volta il sito più amato
Non perdete altro tempo e date un’occhiata a questa breve lista che non è altro che il preludio di una fine danno piena di fuochi d’artificio:
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Elgato Stream Deck MK.2 – Controller da studio con 15 tasti macro personalizzabili, consente di avviare comandi e azioni rapide all’interno di software e piattaforme di streaming come OBS, Twitch e YouTube, compatibile con sistemi Mac e PC, PREZZO: 119,99€, LINK.
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zealsound Microfono PC – Microfono a condensatore cardioide pensato per streaming, podcast e creazione di contenuti, dotato di funzione mute, riduzione del rumore ed effetto eco, utilizzabile con computer, smartphone e tablet, PREZZO: 30,39€, LINK.
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Cecotec Conga Rockstar RS50 X-Treme – Scopa elettrica senza fili con motore da 400W e potenza aspirante da 120AW, autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco, adatta per superfici fino a 130 metri quadrati, PREZZO: 69,90€, LINK.
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Gawfolk Monitor Gaming 25 pollici – Monitor IPS con refresh rate fino a 200Hz, supporto AMD FreeSync e design senza bordi, include altoparlanti integrati ed è compatibile con PC e console di nuova generazione, PREZZO: 89,99€, LINK.
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ANYCUBIC Kobra S1 – Stampante 3D CoreXY ad alta velocità fino a 600 mm/s, supporta la stampa multicolore, dispone di livellamento automatico e hotend in metallo da 320°C, PREZZO: 359,00€, LINK.