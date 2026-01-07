Amazon è folle: sconto da non perdere su Apple iPhone Air

Gli utenti finalmente possono acquistare un Apple iPhone Air riuscendo a risparmiare un ingente quantitativo di denaro, rispetto comunque al listino iniziale. La promozione disponibile su Amazon è davvero unica nel suo genere, da cogliere subito al volo per riuscire a spendere all’incirca 200 euro in meno.

L’occasione è davvero ghiotta, ma di cosa effettivamente stiamo parlando? di uno smartphone veramente sottilissimo, soli 5,64 mm di spessore, con un peso che può raggiungere i 165 grammi, precisamente dimensioni di 156,2 x 74,7. E’ facilissimo da tenere in mano, ma non è necessario una rinuncia alla diagonale del display, essendo ad ogni modo da 6,5 pollici, il solito ottimo Super Retina XDR OLED, con risoluzione di 1260 x 2736 pixel, densità di 460 ppi e refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz (protezione invece Ceramic Shield 2).

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Spostando l’attenzione al comparto fotografico, nella parte posteriore si può trovare un singolo sensore da 48 megapixel, con risoluzione di 8000 x 6000 pixel, stabilizzazione ottica integrata, nonché un sensore anteriore da 18 megapixel con apertura F1.9. Il processore è il solito ottimo Apple A19 Pro, esa-core con una frequenza di clock elevata, e la presenza al suo fianco della GPU Apple (5-core), nonché con finalmente 8GB di RAM (e non più 6GB come in passato).

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Amazon, la promozione da sogno di oggi

Il listino dello smartphone parte da 1239 euro, considerando comunque la versione con 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD). Fortunatamente Amazon ha deciso di ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono sostenere, con uno sconto di 200 euro circa, in modo tale da dover investire per il suo acquisto 1016 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Gli utenti interessati possono scegliere tra quattro colorazioni differenti, tutte in vendita più o meno allo stesso prezzo (variano più che altro al massimo di una trentina di euro).