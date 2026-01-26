Amazon continua con le grandi offerte fino al 70% di sconto

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Qualcuno si era lamentato delle offerte Amazon che non erano all’altezza di quanto si aspettava, ma nelle ultime ore tutto sembra essere migliorato nettamente. Ci sono delle proposte molto interessanti che dal mondo della tecnologia arrivano direttamente agli utenti, con sconti mai visti prima. Per riuscire a scoprire tutto quello che c’è su Amazon in sconto quotidianamente, ricordiamo che è attivo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per accedere adesso gratis.
Amazon ha gli sconti migliori e lo dimostra con una breve lista di offerte eccezionali
Una piccola lista di offerte disponibile proprio qui in basso rappresenta probabilmente il meglio che Amazon abbia lanciato in queste ore. Si tratta infatti di dispositivi di tutto rispetto, top di gamma nella loro area di competenza. L’obiettivo degli utenti deve essere quello di risparmiare ed è per questo motivo che oltre alla descrizione di ogni prodotto abbiamo inserito anche il link diretto per l’acquisto. Bisogna solo cliccarlo per ritrovarsi sulla pagina Amazon ufficiale. Ecco l’elenco al completo per tutti:
- Acer Nitro KG242YX1bmiipx – Monitor gaming IPS da 23,8 pollici Full HD con refresh rate a 200 Hz, tempo di risposta di 0,5 ms, supporto FreeSync Premium, altoparlanti integrati e connettività HDMI e DisplayPort, PREZZO: 79,90€, LINK.
- Samsung Galaxy S25 – Smartphone AI con display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici FHD+, fotocamera da 50 MP, 12GB di RAM, 128GB di memoria e batteria da 4.000 mAh, versione italiana con 3 anni di garanzia, PREZZO: 571,00€, LINK.
- Apple iPad Pro 13″ – Tablet con chip M4 progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 512GB di archiviazione, fotocamera da 12MP, connettività Wi-Fi 6E e 5G e autonomia per l’intera giornata, PREZZO: 1.560,99€, LINK.
- Lenovo Legion Y34wz-30 – Monitor gaming curvo da 34 pollici WQHD con pannello VA, tempo di risposta 1 ms, refresh rate fino a 180Hz in overclock, supporto FreeSync Premium Pro e connettività HDMI 2.1, DP e USB-C, PREZZO: 721,65€, LINK.