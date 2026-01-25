Amazon: comprare la tecnologia oggi costa meno, sconti su iPhone fino al 40%

Sono davvero devastanti le offerte che Amazon ha deciso di proporre in queste ore e che probabilmente gli utenti non si lasceranno scappare. La tecnologia costa poco sul sito e-commerce più famoso del mondo, indipendentemente dal prodotto che si sceglie di acquistare. Ovviamente c’è anche un trucco per avere ogni giorno le segnalazioni migliori per quanto concerne questa tipologia di offerte: bisogna solo iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Per entrare bisogna solo cliccare qui.
La nostra squadra di autori dedicata alle offerte Amazon si occuperà di segnalare in ogni momento quali sono i prodotti migliori in sconto. Ovviamente non ci sono prezzi da pagare, ma solo da guardare il canale quotidianamente.
Amazon: con queste offerte farete l’affare di giornata senza problemi
Di offerte molto interessanti se ne vedono tutti i giorni ma a gennaio Amazon sembra aver esagerato con prezzi fuori dal comune. Alcune delle tante opportunità disponibili sul celebre sito e-commerce sono state lasciate nell’elenco qui in basso dal quale potete accedere direttamente all’acquisto tramite il link. Ecco la lista:
- DURACELL Optimum AAA (confezione da 12) – Batterie alcaline da 1,5 V progettate per offrire prestazioni elevate sui dispositivi moderni, con tecnologia Power Boost per maggiore potenza quando serve e materiali completamente riciclabili, PREZZO: 9,99€, LINK.
- Google Pixel 10 Pro XL 256GB – Smartphone Android sbloccato con integrazione Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia superiore alle 24 ore e ampio display Super Actua da 6,8 pollici, colorazione grigio creta, PREZZO: 869,00€, LINK.
- HP OMEN MAX 16-ah0001sl – Notebook gaming con processore Intel Core Ultra 9, 32GB di RAM e SSD da 1TB, display da 16 pollici 2K a 240Hz e GPU NVIDIA RTX 5080 da 16GB, webcam con privacy TNR e Windows 11, PREZZO: 2.799,99€, LINK.
- NEEWER RGB168 18,3″ 2Pack – Kit di luci video RGB con cavalletto, pannelli LED da 60W regolabili tramite app, temperatura colore 2500K-8500K, CRI 97+ e 17 effetti luminosi per fotografia, studio e creazione di contenuti, PREZZO: 359,99€, LINK.