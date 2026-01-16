Amazon, che SCONTO oggi sulla smart TV di Philips

La smart TV Philips Ambilight è in promozione su Amazon in questi giorni con un forte risparmio sul listino iniziale, gli utenti si ritrovano a poter spendere circa il 30% in meno, approfittando di una delle migliori soluzioni attualmente a disposizione sul mercato nazionale.

Il modello in promozione è il 50PUS8010, si tratta di una smart TV con risoluzione in 4K che si appoggia alla tecnologia LED, ha una diagonale di 50 pollici, oltre a tanta tecnologia di ultima generazione: Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound. Non manca chiaramente il supporto agli assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Assistant, in questo modo è possibile accedere a determinate funzioni anche con l’ausilio della propria voce.

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Le sue dimensioni non si discostano troppo dagli standard a cui siamo abituati, proprio perché parliamo di un pannello da 50 pollici di diagonale, il cui design presenta bordi praticamente assenti sul pannello, uno stand suddiviso in due piedi d’appoggio che riescono ad alzare perfettamente il dispositivo dalla superficie, facilitando ad esempio il posizionamento di qualsivoglia altro oggetto al di sotto dello stesso.

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Amazon, l’offerta sulla smart TV che nessuno si aspettava

E’ davvero facile pensare di acquistare una smart TV di ultima generazione, riuscendo a risparmiare decisamente di più di quanto ci si sarebbe mai aspettato. Il listino del modello in questione sarebbe di 499 euro, ma solamente in questi giorni il consumatore può approfittare di uno sconto effettivo del 30%, così da arrivare a dover pagare circa 349 euro. Potete ordinarlo subito al seguente link.