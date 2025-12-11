Amazon batte ogni record a Natale con sconti fino al 70%

Il tempo va veloce e le offerte di Amazon altrettanto, pertanto dovete stare attenti a non perderne neanche una soprattutto durante il periodo che precede il Natale. Dopo le offerte viste durante il periodo più interessante dell’anno, ecco che arrivano gli sconti dedicati al periodo natalizio e dunque avere gli occhi sempre bene aperti è fondamentale.
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Adesso su Amazon ci sono gli sconti tecnologici migliori, ecco alcuni dei migliori prezzi
Queste sono solo alcune delle grandi offerte che Amazon ha deciso di proporre in queste ore. La lista in basso infatti rappresenta una minima parte delle grandi opportunità che il colosso e-commerce lancia giornalmente. Ecco pertanto la lista completa con i link diretti e soprattutto con tutti i prezzi indicati:
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Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB, PREZZO: 379,00€, LINK;
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Hisense TV 55″ QLED 4K 2025 55E78Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 55”, 2025 QLED 60Hz, PREZZO: 349,00€, LINK;
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Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 2 videocamere (Nero), PREZZO: 24,99€, LINK;
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Edifier W800BT SE Cuffie Wireless Over Ear Bluetooth 5.4 – Cancellazione del Rumore delle Chiamate AI – 45Ore – Ricarica Rapida – Modalità Gioco – Pieghevole – Nero (W800BT SE, Nero), PREZZO: 31,99€, LINK;
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UGREEN UNO Caricatore Magnetico Qi2 15W, Stazione di Ricarica Wireless 2 in 1 per Cuffie Compatibile con iPhone 16/15/14/13/12 Serie, AirPods Pro 2/3, PREZZO: 41,99€, LINK.