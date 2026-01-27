Amazon: acquistate a prezzo folle il monitor MSI da 27″

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon, il prezzo del monitor MSI è davvero folle

Una spesa davvero molto più bassa del normale vi attende per l’acquisto del monitor MSI da 27 pollici su Amazon, dove potete trovare un prezzo mai visto prima d’ora, senza mai essere costretti a rinunciare minimamente alle specifiche tecniche o comunque a prestazioni dal tono superiore al normale.

Il modello in questione è caratterizzato da codice MP275Q, si tratta appunto di un pannello da 27 pollici di diagonale, con tecnologia IPS LCD e possibilità comunque di raggiungere una risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel). Di base non nasce per il gaming, anche se il produttore ha giustamente pensato di aggiungere un refresh rate elevato, fino a 100 hz, integrando a sua volta gli altoparlanti, così da garantire la massima multimedialità sin da subito, senza richiedere l’acquisto di componenti accessorie o aggiuntive.

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In termini di connettività, nel momento in cui guardiamo la parte posteriore possiamo trovare connettori fisici di ultima generazione, come HDMI 2.0b, ma anche DisplayPort 1.2a. L’angolo di visuale è molto ampio, circa 178 gradi, mentre il design è abbastanza in linea con gli standard a cui siamo abituati, è realizzato completamente in plastica, di colorazione nera, ma comunque di discreta qualità generale.

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Amazon, il prezzo del monitor MSI è davvero folle

Al giorno d’oggi acquistare un monitor di qualità a basso prezzo è decisamente semplice, proprio grazie ad Amazon e le sue ottime promozioni, con le quali raggiungere addirittura una spesa di soli 139 euro, come nel caso corrente (il suo listino iniziale sarebbe di 199 euro, sconto del 30%). Collegatevi subito qui.

Dimensionalmente il prodotto è tutt’altro che ingombrante, anche se va detto che può essere appeso al muro con gli attacchi VESA 100m nella parte posteriore (può essere anche eventualmente montato su braccio), presente anche un supporto inclinabile e clip per la gestione perfetta dei cavi.