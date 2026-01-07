Aliro porta la smart home senza cloud e app complesse

Chi vive già in una casa smart lo sa bene: sulla carta tutto è semplice, nella pratica spesso meno. App diverse, account, cloud che ogni tanto decide di non collaborare, connessioni che saltano proprio quando hai le mani piene di borse e vuoi solo entrare in casa. Ed è proprio partendo da questa frustrazione quotidiana che il 2026 potrebbe segnare un piccolo, ma concreto, punto di svolta. Si chiama Aliro ed è uno standard pensato per far parlare tra loro serrature intelligenti, smartphone e smartwatch senza più badare a marchi, sistemi operativi o piattaforme chiuse.

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Aliro unisce Apple, Google e Samsung per porte digitali

L’annuncio è arrivato dalla Connectivity Standards Alliance, la stessa realtà che da anni lavora per mettere ordine nel mondo della smart home. Secondo quanto dichiarato, Aliro è ormai pronto e il suo debutto commerciale è previsto già nei primi mesi del 2026. Non un progetto lontano, quindi, ma qualcosa che sta per entrare davvero nelle case. A raccontarlo è stato anche Nelson Henry, presidente del comitato direttivo della CSA, spiegando che il protocollo ha superato l’ultima fase di verifica e che permetterà a smartphone e dispositivi indossabili fidati di comportarsi come vere e proprie chiavi digitali.

La cosa interessante è che dietro Aliro non c’è un singolo brand che prova a imporre il proprio ecosistema, ma una collaborazione piuttosto rara da vedere. Apple, Google e Samsung siedono allo stesso tavolo insieme a produttori di serrature e chip come Allegion, Assa Abloy, Qualcomm e NXP. Anche marchi già noti a chi segue il settore, come Nuki, Schlage o Kwikset, hanno confermato il supporto. Un segnale chiaro: l’idea non è creare l’ennesima soluzione proprietaria, ma finalmente un linguaggio comune.

Serrature smart senza frizioni: apertura istantanea e offline

Dal punto di vista dell’uso quotidiano, Aliro punta tutto sulla semplicità. L’apertura della porta può avvenire avvicinando il telefono, semplicemente passando nelle vicinanze o addirittura senza tirarlo fuori dalla tasca, sfruttando tecnologie come NFC, Bluetooth a basso consumo e Ultra Wideband. Il punto chiave, però, è un altro: tutto funziona anche senza internet. Nessun cloud di mezzo, nessuna app da aprire all’ultimo secondo, nessuna dipendenza da server remoti. Le credenziali restano sul dispositivo dell’utente e la comunicazione con la serratura avviene in modo diretto e sicuro grazie alla crittografia asimmetrica.

Ed è qui che Aliro diventa davvero interessante, perché in fondo rende le serrature smart un po’ meno “smart” nel senso tradizionale del termine. Funzionano più come le chiavi di una volta: affidabili, immediate, sempre pronte. Solo che al posto del mazzo di metallo c’è lo smartphone o lo smartwatch che già portiamo con noi ogni giorno. Se il 2026 sarà davvero l’anno di Aliro, la smart home potrebbe finalmente smettere di sembrare un esperimento tecnologico e iniziare a comportarsi come dovrebbe: invisibile, pratica e, soprattutto, senza complicazioni inutili.