Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: 10 esemplari esauriti

Dieci esemplari in tutto, e nessuno è più disponibile. Al Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dall’1 al 6 ottobre, Alfa Romeo espone una delle interpretazioni più esclusive della sua berlina sportiva, cioè la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Si tratta di una serie speciale prodotta in appena dieci unità e già interamente venduta, ancora prima di arrivare sotto i riflettori della kermesse ligure.

La scelta di portarla proprio lì ha una ragione precisa. Il marchio del Biscione è infatti Official Car dell’edizione 2026 della manifestazione genovese e ha individuato nel Waterfront di Levante lo spazio ideale per mostrare l’intera Edizione Luna Rossa. Il progetto nasce dalla collaborazione con il team italiano impegnato nell’America’s Cup, un legame che unisce il mondo delle quattro ruote a quello della vela. E la berlina, come facilmente immaginabile, non è l’unica vettura della casa milanese presente all’evento.

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Non c’è soltanto la Giulia

La serie speciale Luna Rossa non si ferma alla Giulia Quadrifoglio. Negli spazi genovesi trovano posto anche Junior, Tonale e Stelvio nella stessa configurazione, e questo permette di osservare da vicino come il rapporto con la vela sia stato tradotto su modelli molto diversi tra loro per dimensioni, carattere e destinazione d’uso.

Gli sguardi però finiscono quasi tutti sulla Giulia Quadrifoglio, ed è abbastanza comprensibile. I dieci esemplari previsti si distinguono per interventi tecnici specifici e per un kit in carbonio pensato per migliorare l’efficienza aerodinamica della vettura. Una tiratura così ridotta ha trovato tutti i suoi proprietari prima ancora dell’esposizione, segno di quanto questa edizione abbia colpito gli appassionati del marchio.

Durante i sei giorni del Salone Nautico la presenza di Alfa Romeo va oltre le auto in mostra. La gamma della casa viene impiegata anche come flotta ufficiale grazie a un servizio di cortesia dedicato alla manifestazione, così le vetture non restano ferme sotto le luci degli stand ma si muovono al servizio di chi partecipa all’evento.

Il viaggio verso Napoli 2027

Accanto alle automobili c’è spazio anche per il motorhome Alfa Romeo legato al tour Road to Napoli 2027, l’iniziativa che accompagna il cammino verso la Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Il mezzo è diventato in pratica il simbolo itinerante della collaborazione tra la casa automobilistica e il team velico italiano.

Il tour attraversa Italia ed Europa toccando le località coinvolte nelle regate preliminari, per arrivare infine nel Golfo di Napoli, dove si disputerà l’America’s Cup. A ogni tappa il motorhome si trasforma in uno spazio dedicato alle novità del Biscione e al sodalizio con Luna Rossa, un modo per raccontare il progetto direttamente nei luoghi in cui la vela è protagonista.

La partecipazione alla rassegna di Genova assume così un significato più ampio rispetto alla semplice esposizione di qualche modello. Alfa Romeo punta infatti sul legame tra due settori, quello automotive e quello nautico, nei quali progettazione, ricerca delle prestazioni e attenzione ai materiali hanno un peso determinante.

Fonte: TecnoAndroid