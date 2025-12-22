AI Mode su desktop punta sulla personalizzazione

Google continua a rafforzare la presenza di AI Mode nel proprio mondo digitale e introduce una serie di aggiornamenti mirati all’interfaccia desktop. Dopo l’integrazione progressiva in Discover e successivamente in Chrome, l’attenzione si sposta ora sull’esperienza da browser. Le modifiche coinvolgono sia l’aspetto grafico sia alcune funzioni chiave, con l’obiettivo di rendere il rapporto tra utente e assistente virtuale più personale.

Il primo cambiamento visibile è il nuovo messaggio di benvenuto. All’apertura della pagina, l’utente non trova più una schermata neutra, ma una frase personalizzata. Il testo saluta l’utente per nome e invita a iniziare una conversazione. Il nome viene animato durante il caricamento con un effetto cromatico pensato per rendere l’interazione più dinamica. La scelta richiama soluzioni già viste nell’app Gemini, dove l’accoglienza punta su un linguaggio informale. L’intento è chiaro. Ridurre la distanza percepita tra persona e intelligenza artificiale. Google lavora così su un tono più amichevole e meno tecnico. L’esperienza iniziale diventa parte integrante del dialogo. Anche l’impatto visivo contribuisce a rafforzare il coinvolgimento. L’insieme delle modifiche suggerisce una strategia orientata alla continuità tra servizi.

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Su AI Mode su desktop nuovi controlli rapidi e gestione avanzata dei modelli AI

Oltre all’aspetto grafico, Google interviene sulla struttura dei comandi disponibili. Il menu rapido accessibile dalla homepage viene ampliato per gli utenti abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Accanto alle funzioni già note compare una nuova voce dedicata alla selezione del modello. L’utente può scegliere tra due modalità operative. La modalità Auto adatta automaticamente il comportamento dell’assistente al contesto. La modalità Thinking utilizza invece Gemini 3 Pro e privilegia risposte più articolate. Questa opzione richiede tempi di elaborazione leggermente superiori. Un’icona con cronometro aiuta a riconoscerla immediatamente. Resta comunque disponibile il selettore tradizionale nell’angolo superiore dell’interfaccia.

Le descrizioni associate ai modelli sono state pensate per risultare comprensibili anche ai meno esperti. L’aggiornamento include anche una funzione di ricerca nella cronologia. Gli utenti possono ora trovare rapidamente conversazioni precedenti. Si tratta di un miglioramento pratico per chi utilizza AI Mode con continuità. Sul fronte mobile non arrivano cambiamenti rilevanti per Android. Su iOS, invece, compare un accesso più evidente alla cronologia delle chat. Il pulsante è posizionato in alto a sinistra nell’app Google. È un segnale della volontà di uniformare l’esperienza tra piattaforme. Google sembra così costruire un mondo sempre più coerente. Il controllo aumenta, senza sacrificare la semplicità d’uso.