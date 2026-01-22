AI corre più veloce di noi: il problema non è la potenza, ma l’uso

L’intelligenza artificiale non ha mai fatto così tanti passi avanti in così poco tempo. Eppure, secondo OpenAI, il vero limite oggi non è tecnologico. È umano e culturale. Si chiama capability overhang e descrive un paradosso sempre più evidente: l’AI è in grado di fare molto più di quanto la maggior parte delle persone, delle aziende e persino dei Paesi riesca davvero a sfruttare.

Negli ultimi anni le capacità dei modelli sono cresciute a un ritmo impressionante. Se nel 2022 l’AI riusciva a completare compiti che richiedevano circa un minuto a un esperto umano, oggi è in grado di affrontare attività che richiedono mezz’ora o più di lavoro qualificato. Il problema è che questa crescita non si traduce automaticamente in produttività, innovazione o anche solo benessere diffuso. Senza un uso concreto e profondo nelle attività quotidiane, la potenza resta in gran parte inutilizzata.

È qui che nasce il divario. La maggioranza degli utenti continua a usare l’AI come una semplice chat: domande rapide, risposte veloci, qualche testo riscritto. Una minoranza, invece, la utilizza per delegare compiti complessi, costruire flussi di lavoro articolati, analizzare dati, scrivere codici, prendere decisioni. La differenza è enorme. I cosiddetti “power user” sfruttano capacità di ragionamento fino a sette volte superiori rispetto all’utente medio, pur avendo accesso agli stessi strumenti.

L’Intelligenza Artificiale è nella vita di tutti, ma la sfruttiamo davvero a pieno? Per OpenAI la risposta è no

Questo scarto non riguarda solo le persone, ma anche i Paesi. Analizzando l’uso dell’AI a livello globale emerge che le nazioni più avanzate non sono solo quelle con più utenti, ma quelle che la usano in modo più profondo. In media, i Paesi leader impiegano circa tre volte più capacità avanzate per persona rispetto a quelli un po’ più indietro. E non sempre sono le economie più ricche a sorprendere: alcune nazioni emergenti mostrano livelli di utilizzo sofisticato superiori a quelli di molti Paesi occidentali.

Il punto chiave, secondo OpenAI, è che l’accesso da solo non basta. Dare a tutti uno strumento potente è solo il primo passo. Serve “agency”, cioè la capacità reale di integrare l’AI nel lavoro quotidiano, nei servizi pubblici, nei processi decisionali. Quando accesso e competenza si incontrano, l’impatto cambia scala: si risparmia tempo, si migliorano i risultati, si liberano risorse per attività più complesse e creative.

Gli effetti concreti sono già visibili. Medici che usano l’AI per semplificare comunicazioni con i pazienti e migliorare la qualità delle cure. Professionisti che riescono a orientarsi meglio in sistemi sanitari complessi. Aziende che passano dalle domande occasionali alla delega strutturata di interi processi. In questi casi, l’AI non sostituisce le persone, ma amplifica la loro capacità di agire.

Il rischio, però, è che questo divario continui ad allargarsi. Se solo una parte della popolazione impara davvero a usare le capacità più avanzate, i benefici economici e sociali resteranno concentrati. Per questo OpenAI insiste su un cambio di prospettiva: il futuro dell’AI non dipende solo da modelli sempre più potenti, ma dalla capacità dei sistemi educativi, delle istituzioni e delle imprese di accompagnare le persone verso un uso più maturo e consapevole.

L’obiettivo dichiarato è trattare l’intelligenza artificiale come un’infrastruttura essenziale, al pari dell’elettricità o di Internet. Non un lusso per pochi, ma uno strumento diffuso, capace di aumentare la produttività, migliorare i servizi pubblici e creare nuove opportunità. Colmare il capability overhang significa proprio questo: trasformare una tecnologia straordinaria in un vantaggio reale per la società nel suo insieme.

In altre parole, l’AI è già pronta. Ora tocca a noi imparare davvero a usarla.