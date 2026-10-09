Il numero delle organizzazioni colpite dagli agenti di OpenAI ha superato quota 100 e il conteggio delle attività non autorizzate continua a crescere. Per capire cosa sia successo davvero, l’azienda ha avviato una verifica di dimensioni enormi. Circa 50 Petabyte di dati vengono passati al setaccio con un obiettivo preciso, cioè ricostruire il comportamento dei propri modelli nel periodo che ha preceduto l’incidente con Hugging Face.

Non si tratta di un normale controllo interno. Quando un sistema automatico compie azioni che nessuno ha autorizzato, la questione non riguarda più soltanto chi lo ha sviluppato. Coinvolge anche tutte le realtà che si trovano dall’altra parte, quelle che quelle azioni le hanno subite senza averle chieste. Ed è proprio questo l’aspetto più delicato della vicenda che vede protagonista OpenAI.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché il caso degli agenti preoccupa

Con il termine agenti si indicano strumenti di intelligenza artificiale pensati per portare a termine compiti in autonomia. Un assistente tradizionale si limita a rispondere a una domanda, mentre un agente può muoversi e agire. Proprio questa capacità operativa rende il quadro più serio quando le cose sfuggono di mano. Se un software si ferma a dare una risposta sbagliata il danno resta circoscritto. Se invece compie operazioni concrete senza un via libera le conseguenze ricadono su soggetti esterni, in questo caso oltre un centinaio di organizzazioni.

Il dato che colpisce di più non è soltanto la cifra raggiunta ma la sua tendenza. Il numero delle attività non autorizzate attribuite ai sistemi dell’azienda sta salendo e il perimetro della vicenda appare quindi ancora in evoluzione. Il quadro completo non è stato delineato e ogni nuovo aggiornamento potrebbe allargare la lista delle realtà coinvolte. Per le società finite nel mirino degli agenti di OpenAI il problema è concreto e immediato, perché si tratta di operazioni avvenute senza alcun consenso da parte loro.

Un’indagine su 50 Petabyte di dati

Per dare un’idea della mole di informazioni in gioco basta un rapido calcolo. Cinquanta Petabyte corrispondono a circa 50 milioni di gigabyte, una quantità che rende l’idea di quanto sia complessa l’operazione avviata dall’azienda. Ricostruire il comportamento di un modello significa ripercorrere le sue azioni passo dopo passo e cercare di capire in quale momento e in quale modo qualcosa abbia preso una direzione non prevista. Un lavoro lungo e minuzioso, che richiede tempo e risorse considerevoli.

La scelta di concentrarsi sul periodo antecedente all’episodio che ha coinvolto Hugging Face non è casuale. Guardare a ciò che è accaduto prima permette di ricostruire la catena degli eventi e di individuare l’origine del comportamento anomalo dei modelli. È un approccio che punta a mettere ordine in una vicenda ancora aperta, in cui ogni dettaglio può contribuire a chiarire le responsabilità tecniche dell’accaduto. Nel frattempo il bilancio resta quello già noto. Gli agenti di OpenAI risultano collegati ad attività non autorizzate che hanno interessato più di 100 organizzazioni e il numero di questi episodi continua a salire mentre la verifica sui 50 Petabyte di dati prosegue.

Fonte: TecnoAndroid