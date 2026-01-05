A inizio 2026 su Google Store offerte speciali sulla gamma Pixel

Con l’arrivo del nuovo anno, Google Store lancia promozioni interessanti su tutta la gamma Pixel. Le offerte coinvolgono i modelli più recenti. Dal Pixel 10 al Pixel 10 Pro XL, fino al più economico Pixel 9a. Includendo anche bundle con Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a. La serie Pixel 10, arrivata in Italia ad agosto 2025, propone configurazioni diverse per esigenze. E anche per budget differenti.

Google Pixel 10 monta uno schermo OLED da 6,3 pollici Full-HD+ con refresh rate da 60 a 120 Hz. E un processore Tensor G5, 12 GB di RAM. La memoria interna da 128 o 256 GB. La tripla fotocamera posteriore offre sensori da 48, 13 e 10,8 MP, con batteria da 4.970 mAh. E ricarica rapida cablata da 30 W, wireless da 15 W e inversa. Pixel 10 Pro migliora la dotazione fotografica con sensori da 50, 48 e 48 MP. Fotocamera frontale da 42 MP, 16 GB di RAM e display LTPO OLED sempre da 6,3 pollici. La batteria scende a 4.870 mAh, ma mantiene le stesse modalità di ricarica. E aggiunge il supporto agli accessori magnetici. Pixel 10 Pro XL replica il Pro, ma con display da 6,8 pollici e batteria da 5.200 mAh. Più ricarica cablata da 45 W e wireless da 25 W. Tutti e tre i modelli arrivano con Android 16 e sette anni di aggiornamenti. Tra versione Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

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A inizio 2026 su Google Store bundle e promozioni: risparmi fino a 449 euro

Per chi cerca un’esperienza Pixel più accessibile, Google offre anche Pixel 9°. Con display OLED da 6,3 pollici, Tensor G4, 8 GB di RAM, doppia fotocamera da 48 e 13 MP e batteria da 5.100 mAh con ricarica cablata da 23 W e wireless. Le promozioni del Google Store durano fino al 10 gennaio 2026. Salvo esaurimento scorte.

È possibile ottenere Pixel 10 Pro e Pro XL a partire da 1.049 e 1.249 euro con Pixel Watch 4 incluso. Pixel 10 è disponibile da 729 euro con Pixel Buds 2a in regalo. Mentre Pixel 9a parte da 459 euro, sempre con le cuffie incluse. I bundle consentono risparmi fino a 449 euro, rendendo l’acquisto più conveniente rispetto al prezzo di listino. Le offerte permettono di approfittare di dispositivi di fascia alta o media con accessori inclusi e aggiornamenti a lungo termine. Combinando tecnologia e risparmio. Il periodo promozionale è limitato, quindi gli utenti interessati sono invitati a verificare subito disponibilità e prezzi sul Google Store. Approfittando dei bundle prima della scadenza.