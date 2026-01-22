1Mobile, tariffe per l’inverno con tanti giga e attivazione gratuita in portabilità

1Mobile si mostra come una presenza importante nel mercato della telefonia mobile low cost. L’operatore telefonico virtuale, che si appoggia sulla rete di Vodafone, punta su offerte che sono allo stesso tempo semplici e convenienti, ma senza rinunciare al pacchetto completo.

Tutto ciò è proprio quello che desidera la maggior parte degli utenti, che al giorno d’oggi punta a scegliere tra offerte che hanno pacchetto completo, ovvero giga, minuti ed SMS, a prezzi non troppo eccessivi. Un altro fattore che gli utenti ricercano è la stabilità e la trasparenza delle tariffe telefoniche che si scelgono.

1Mobile condivide le sue offerte per l’inverno

Tra le promozioni più interessanti di 1Mobile spiccano i piani tariffari con grandi pacchetti di dati, soprattutto se vi è anche inclusa la tecnologia 5G. Ad esempio, Flash 5G 260 XMas Edition è la promozione di 1Mobile che offre più giga. Si tratta di una tariffa con 260 giga con tecnologia 5G full Speed. Sono presenti anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 60 SMS. Questo piano tariffario risulta essere particolare, perché rientra tra le offerte dell’operatore pensate per il periodo natalizio. Proprio per questo presenta un costo di soli 4,99 € per il primo mese, il primo rinnovo è del tutto gratuito, è il costo sale a 8,99 € a partire dal terzo mese.

Tra le tariffe più economiche dell’operatore, invece, spunta Speed 5G 150 Limited Edition. Quest’ultima mette a disposizione dei suoi clienti 150 giga con tecnologia 5G full Speed inclusa, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 50 SMS. In questo caso il costo è di soli cinque euro per quanto riguarda il primo mese, e a partire dal secondo mese in poi diventa di 6,99 €.

Un altro punto di forza delle promozioni 1Mobile è l’attenzione per quanto riguarda la portabilità del numero. Molte offerte hanno infatti attivazione gratuita se si vuole effettuare la portabilità del proprio numero di telefono.