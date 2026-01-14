1Mobile, tariffe low cost con 5G e chiamate incluse

Una delle soluzioni più competitive e convenienti per gli utenti che sono alla ricerca di un buon piano tariffario è sicuramente scegliere come operatore 1Mobile.

Si tratta di un operatore telefonico virtuale (MVNO), il che significa che utilizza le reti dei principali gestori nazionali.in questo caso specifico dell’operatore la rete utilizzata è quella di Vodafone, il che garantisce copertura e anche qualità del servizio. Oltre a ciò, l’operatore offre dei piani pensati per diverse esigenze, senza mai dimenticare la convenienza del prezzo.

Le tariffe distribuite da 1Mobile hanno sempre l’obiettivo principale di essere low cost e di fornire servizi esclusivi per accontentare gli utenti a tutti i livelli.

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1Mobile, scopri le sue tariffe low cost

Quando si parla di tariffe low cost, si pensa che probabilmente abbiano meno qualità rispetto a quelle meno economiche, eppure non è assolutamente così. Nel caso di 1Mobile sono messe a disposizione degli utenti delle tariffe economicamente accattivanti, senza tralasciare minimamente la qualità dei servizi.

Una delle offerte più incredibili fornite dall’operatore telefonico virtuale si chiama World Plus 5G. Questa tariffa risulta essere speciale, perché oltre a fornire dei servizi da utilizzare in Italia, sono presenti anche minuti internazionali per le chiamate verso l’estero. La tariffa prevede, infatti, minuti illimitati verso numeri nazionali, 320 minuti internazionali da sfruttare per chiamare a diversi paesi del mondo e anche 130 giga di Internet con tecnologia 5G Full Speed. Oltre a ciò sarà possibile usufruire anche di 20 giga extra sempre tecnologia 5G a partire dal terzo rinnovo. Per quanto riguarda il punto fondamentale, ovvero il prezzo, la tariffa ha un costo di soli 9,99 € al mese.

Questo è solo un esempio di tariffa che 1Mobile mette a disposizione dei propri utenti. Senza tralasciare il fatto che l’operatore durante gli eventi speciali, come il Black Friday e anche le feste natalizie, mette sempre a disposizione delle tariffe con sconti e bonus esclusivi.