1Mobile: Speed 5G 150 Limited Edition e prezzo d’ingresso ridotto

Nel panorama delle offerte mobili più competitive, 1Mobile sceglie di muoversi con una proposta mirata, costruita per intercettare chi sta valutando un cambio di operatore senza complicazioni. La nuova Speed 5G 150 Limited Edition nasce con un’impostazione chiara: tanti dati, rete veloce e costi iniziali ridotti, mantenendo una struttura facile da comprendere.

L’offerta si appoggia all’infrastruttura di Vodafone, un elemento che rafforza la percezione di affidabilità e copertura sul territorio.

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Un pacchetto completo con 5G incluso

Speed 5G 150 Limited Edition include minuti senza limiti verso tutti, sms in quantità essenziale e 150 gb di traffico dati mensile in 5g. La soglia dati consente un utilizzo intenso dello smartphone, dallo streaming ai servizi cloud, senza la necessità di monitorare continuamente i consumi.

La scelta di mantenere un numero contenuto di sms riflette un uso sempre più orientato alle app di messaggistica, permettendo di concentrare il valore dell’offerta sulla connettività.

Prezzo promozionale e canone stabile con 1Mobile per tutti

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il prezzo. Il primo mese è proposto a 5 euro, una formula promozionale pensata per abbassare la soglia di ingresso. Dal secondo mese in poi, il canone passa a 6,99 euro al mese per sempre, senza variazioni nel tempo.

Questa struttura consente di iniziare con una spesa contenuta e di mantenere poi un costo mensile stabile, un elemento sempre più apprezzato da chi cerca certezze sul lungo periodo.

Portabilità semplice e zero costi di attivazione

L’offerta è riservata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza distinzioni legate all’operatore di provenienza. In caso di portabilità, la sim è gratuita. Chi invece preferisce attivare un nuovo numero può farlo pagando 5 euro per la SIM.

Il costo di attivazione è gratuito e la procedura avviene esclusivamente tramite spid, una scelta che rende il processo rapido e completamente digitale, riducendo i tempi di attesa.