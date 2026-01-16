1Mobile, l’alternativa mobile con servizi extra e gestione trasparente

Tra le tante scelte a disposizione degli utenti che sono alla ricerca di un nuovo operatore telefonico, figura anche in maniera preponderante 1Mobile. Quest’ultimo è un operatore telefonico virtuale che per fornire i propri servizi, si appoggia sulla rete di Vodafone. Questo permette ai clienti di avere garanzia di qualità e stabilità. Oltre a ciò, un punto a favore dell’operatore telefonico virtuale è sicuramente il prezzo, che risulta essere molto accattivante e soprattutto che non cambia nel tempo.

Con i tempi che corrono, bisogna fare una scelta mirata, e 1Mobile potrebbe fare al caso di molti clienti che siano in cerca sia di qualità, ma senza sicuramente rinunciare al risparmio.

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1Mobile e i servizi forniti ai clienti

Le offerte proposte da 1Mobile sono davvero economiche e possono essere accessibili a tutti i clienti. Se si desidera avere un giusto equilibrio tra servizi, come giga e minuti, e prezzo onesto, si potrebbe prendere in considerazione la tariffa Speed 5G 150 Limited Edition. Si tratta di una delle tariffe migliori dell’operatore, perché mette insieme minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 150 giga di Internet. Per quanto riguarda i dati è compresa anche la tecnologia 5G full Speed.

Per quanto riguarda il tasto dolente dei clienti, ovvero il costo della tariffa, quest’ultima è molto particolare, perché presenta un costo di soli cinque euro soltanto per il primo mese. A partire dal secondo mese in poi, la tariffa avrà un costo di 6,99 € al mese.

Si tratta sempre di una promozione telefonica super conveniente, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Il cliente si porta a casa molti servizi, tra cui tanti giga con cui navigare, giocare e guardare lo streaming, ad un prezzo davvero vantaggioso. In generale, tutte le tariffe dell’operatore sono pensate per avere un rapporto qualità prezzo davvero ottimale.