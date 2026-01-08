1Mobile, la promozione con cui poter chiamare all’estero

1Mobile continua inesorabilmente a stupire e a conquistare diverse tipologie di utenti. Passato il periodo natalizio, in cui l’operatore si è reso comunque protagonista grazie ad una serie di piani tariffari pensati solo ed esclusivamente per l’occasione, adesso si torna alla normalità e alle offerte che saranno disponibili probabilmente per tutto l’anno.

1Mobile pensa molto ai propri clienti e anche a tutte le categorie possibili, presentando delle tariffe che vadano bene per tutti e altre che siano specifiche per alcune tipologie di utenti. La cosa che accomuna tutte queste tariffe è sempre legata alla qualità e ai costi contenuti, che fanno di questo operatore telefonico virtuale, uno dei più apprezzati nel panorama.

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1Mobile, la tariffa con i minuti internazionali

Come detto in precedenza, 1Mobile presenta anche delle tariffe che sono specifiche per una determinata categoria di clienti. Un esempio concreto può essere un’offerta che è destinata ai clienti che abbiano bisogno di comunicare con conoscenti che si trovano al di fuori del nostro paese. Ecco perché c’è bisogno che all’interno della promozione siano presenti dei minuti internazionali con cui poter comunicare con diverse persone che sono residenti all’estero.

1Mobile ha pensato anche a questo ed ha così messo a disposizione dei clienti un piano tariffario specifico per questo. La promozione si chiama World Plus 5G ed è pensata proprio per coloro che abbiano bisogno di comunicare con l’estero.

La promozione mette a disposizione dei propri clienti 130 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Oltre a ciò, sono presenti anche 320 minuti internazionali Con cui poter comunicare con utenti che si trovano in molti paesi del mondo, come Stati Uniti, India, Cina, Brasile e molti altri. La tariffa ha un costo di soli 9,99 € al mese e a partire dal terzo rinnovo saranno inclusi 20 giga in più da utilizzare.