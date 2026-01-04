1Mobile e le offerte più vantaggiose per il nuovo anno

Il 2026 è appena iniziato, eppure offre già delle novità esclusive. Gli operatori telefonici ogni anno mettono a disposizione degli utenti diversi piani tariffari, tutti incentrati nel rispondere alle richieste di nuovi e vecchi clienti.

Da quando sono presenti sul mercato anche gli operatori telefonici virtuali, stanno dando del grosso filo da torcere ai classici gestori, perché propongono delle tariffe che oltre che avere un’ottima qualità, sono anche economiche.

1Mobile è proprio uno di questi operatori virtuali, che ogni anno si prodiga per tentare di portare ai propri clienti tariffe sempre piene di giga, minuti ed SMS, senza dover spendere un occhio della testa.

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1Mobile, le migliori offerte per il 2026

1Mobile permette agli utenti di scegliere tra due varianti delle sue promozioni telefoniche. Le due categorie principali sono da una parte tutti i piani tariffari che offrono anche la tecnologia 5G, mentre dall’altra i piani che hanno a disposizione il 4G.

Per quanto riguarda la prima categoria, oltre alle due promozioni pensate per il periodo natalizio, l’operatore offre Speed 5G 150 Limited Edition, con cui sottoscrivere 150 giga di Internet in 5G full Speed, minuti illimitati verso tutti ed 50 SMS verso tutti a soli cinque euro per il primo mese e 6,99 € a partire dal secondo mese.

Un’altra tariffa da non perdere si chiama World Plus 5G, con 130 giga di Internet in 5G full Speed e minuti illimitati, e 320 minuti internazionali a soli novembre 99 al mese e con 20 giga in più a partire dal terzo rinnovo.

Per le offerte con la tecnologia 4G, invece, abbiamo Flash 120 Limited Edition, con 120 giga di Internet, minuti illimitati verso tutti e 40 SMS verso tutti, a soli 5,99 € al mese. Un’altra tariffa a disposizione è Start XPlus Reward, con 20 giga di Internet, minuti illimitati e 30 SMS a 4,99 € al mese al costo di 4,99 € al mese. In più si avranno 10 giga extra a partire dal terzo rinnovo e un costo di 4,49 € mensile a partire dal terzo rinnovo.