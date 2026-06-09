tado°: il 48% degli uomini italiani accende l’AC prima delle donne

Con le prime ondate di calore estivo, nelle case europee si ripete un rituale familiare: la contesa per il telecomando del condizionatore. Una battaglia domestica che, secondo la nuova indagine di tado°, ha un vincitore statisticamente ricorrente. A livello europeo il telecomando del climatizzatore è gestito principalmente dalla figura maschile nel 44% dei casi, contro il 39,4% delle donne. In Italia il divario è ancora più marcato: il 48% degli uomini è il primo a voler accendere il climatizzatore, mentre la quota femminile si ferma al 35%.

Il dato non è solo una curiosità sociologica: si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai costi energetici, dove la gestione del condizionatore diventa anche una questione economica oltre che di comfort.

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La prima linea di difesa: tapparelle e tende

Prima di ricorrere all’aria condizionata, gli italiani mostrano un approccio equilibrato che bilancia freschezza e contenimento dei costi. Il 36% degli italiani preferisce abbassare tapparelle o chiudere tende come prima risposta al caldo, sia per bloccare il calore radiante che per posticipare l’accensione del climatizzatore. Una strategia passiva che riduce il carico termico dell’abitazione prima di attivare il raffreddamento meccanico. Lo stesso comportamento si riscontra in quasi tutti i paesi europei, con una variante interessante nel mercato britannico: nel 45% dei casi nel Regno Unito la prima reazione al caldo è aprire le finestre per far circolare l’aria fresca, una scelta legata tanto al clima tradizionalmente più temperato quanto a un rapporto culturalmente diverso con l’aria condizionata.

Smart home e risparmio energetico fino al 22%

La ricerca tado° evidenzia una tendenza crescente verso l’integrazione di tecnologie smart per ottimizzare il comfort estivo senza incrementare i consumi. In Italia, grazie a sistemi di gestione intelligente come quelli sviluppati da tado°, è possibile risparmiare fino al 22% sui costi energetici del climatizzatore mantenendo la casa fresca e accogliente. Un risultato ottenuto attraverso la programmazione automatica, il controllo da remoto e l’adattamento dei cicli di raffreddamento in base alla presenza reale degli occupanti e alle condizioni meteorologiche esterne.