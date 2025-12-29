WhatsApp tra nuove funzioni e minacce su iPhone

Negli ultimi mesi WhatsApp ha iniziato a intervenire in modo più deciso su uno dei problemi più sentiti dagli utenti iPhone, la gestione dello spazio occupato dalle conversazioni. Con l’arrivo di una nuova funzione in fase di test su iOS, l’app compie un passo in avanti verso una pulizia delle chat finalmente meno drastica e soprattutto più consapevole. L’idea alla base dell’aggiornamento è quella di permettere di eliminare ciò che non serve più senza rischiare di perdere messaggi importanti accumulati nel tempo.

Il nuovo sistema di pulizia non si limita a “svuotare” una chat in modo indiscriminato, come avveniva in passato, ma introduce un’interfaccia dedicata che accompagna l’utente passo dopo passo. Prima di confermare l’operazione, viene mostrato con chiarezza cosa verrà rimosso e cosa resterà intatto. I messaggi di testo, quelli contrassegnati come importanti e i contenuti multimediali vengono separati, lasciando piena libertà di scelta. Questo approccio riduce gli errori e rende l’operazione meno ansiogena, soprattutto per chi utilizza WhatsApp anche per lavoro o per conservare informazioni utili.

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Un aspetto particolarmente apprezzabile è l’attenzione riservata ai messaggi con la stella, spesso usati come archivio rapido di dati sensibili o promemoria. La possibilità di conservarli anche durante una pulizia profonda segna una differenza importante rispetto al passato. Allo stesso modo, foto, video, documenti, note vocali e adesivi possono essere eliminati singolarmente, con una stima in tempo reale dello spazio recuperato.

WhatsApp sotto attacco: la truffa che sfrutta fiducia e distrazione

Accanto alle novità positive, però, resta aperto il fronte più delicato, quello della sicurezza. Negli stessi giorni in cui l’app introduce strumenti più evoluti per la gestione delle chat, si sta diffondendo una nuova truffa che dimostra quanto sia facile compromettere un account con pochi passaggi sbagliati. Il messaggio è apparentemente innocuo, spesso inviato da un contatto noto, e chiede di “votare” una persona per una borsa di studio o un concorso. In realtà il link rimanda a una pagina ingannevole. Qui viene chiesto il numero di telefono e l’utente viene indotto a inserire un codice di verifica ricevuto via SMS.

Quel codice non è una semplice conferma, ma la chiave per consentire ai truffatori di prendere il controllo completo dell’account WhatsApp. Una volta perso l’accesso, il profilo viene usato per diffondere lo stesso messaggio ad amici e familiari, creando una catena difficile da fermare. Le autorità stanno richiamando l’attenzione su un punto fondamentale, ovvero che i codici di verifica non vanno mai condivisi, in nessun caso, nemmeno quando la richiesta sembra arrivare da una persona fidata.

Insomma, mentre WhatsApp migliora gli strumenti per organizzare meglio i contenuti, la protezione dell’account resta in larga parte nelle mani dell’utente. Attivare la verifica in due passaggi, diffidare dei link e prendersi il tempo di verificare un messaggio sospetto sono comportamenti che oggi fanno la differenza.