WhatsApp introduce su iOS nuovi strumenti per la pulizia avanzata delle chat

Dopo i primi test avviati su Android, WhatsApp estende anche su iOS i nuovi strumenti pensati per rendere più semplice ed efficace la pulizia delle chat. La novità è comparsa con l’ultimo aggiornamento della beta per iPhone, identificato dalla versione 25.37.10.72 e distribuito tramite TestFlight, segnando un passo importante nella gestione dello spazio di archiviazione.

L’obiettivo è offrire un controllo più preciso su cosa eliminare da una conversazione, evitando cancellazioni affrettate e poco consapevoli che in passato hanno spesso creato problemi.

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Un nuovo menu per la pulizia selettiva

La funzione introduce un’interfaccia completamente rinnovata, già vista nella beta Android, che accompagna l’operazione di “svuota chat” con un menu dedicato. Al posto del classico avviso di conferma, compare ora una schermata che illustra in modo chiaro quali elementi verranno rimossi, suddividendoli per categorie.

Messaggi di testo, contenuti multimediali e messaggi contrassegnati come importanti vengono separati visivamente, permettendo una scelta più mirata. L’interfaccia segue il linguaggio grafico di iOS e invita a rivedere le selezioni prima di procedere, aumentando la trasparenza dell’intero processo.

Messaggi importanti e media sotto controllo

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la protezione dei messaggi con la stella. Durante la pulizia, WhatsApp chiede esplicitamente se questi contenuti debbano essere eliminati o conservati, consentendo di fare ordine anche in chat molto lunghe senza perdere informazioni salvate nel tempo.

Il controllo si estende in modo granulare anche ai file multimediali. È possibile scegliere se rimuovere solo foto, video, documenti o messaggi vocali, evitando una cancellazione indiscriminata. Man mano che vengono selezionate le opzioni, l’app mostra una stima aggiornata dello spazio che verrà recuperato, aiutando a valutare l’impatto reale delle scelte.

La pulizia può includere anche elementi spesso trascurati come adesivi e note vocali, che nelle chat di gruppo tendono ad accumularsi. Con il nuovo strumento è possibile eliminarli singolarmente, mantenendo intatti i messaggi di testo e rendendo le conversazioni più ordinate.

Dove trovare la funzione e disponibilità

Il nuovo strumento è accessibile dalla schermata delle informazioni della chat, un’area già utilizzata per la gestione delle conversazioni. In alternativa, la pulizia può essere avviata anche dalla lista delle chat tramite un’azione dedicata, mantenendo in entrambi i casi la stessa interfaccia e le stesse opzioni.

Al momento la funzione è disponibile solo per una parte degli utenti che utilizzano la beta di WhatsApp per iOS. La distribuzione è graduale e potrebbe richiedere alcune settimane prima di raggiungere tutti, con un ulteriore passaggio necessario per l’arrivo sul canale stabile.