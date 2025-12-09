TikTok, Feed Condiviso: nuove funzioni social ispirate alle dinamiche di gruppo

TikTok sta ripensando parte della propria esperienza introducendo funzioni pensate per rafforzare le interazioni tra amici e familiari. L’obiettivo è portare la scoperta dei contenuti all’interno delle conversazioni private, trasformando un uso spesso individuale in un momento condiviso. Il passo più rilevante in questa direzione è il Feed Condiviso, una novità che richiama alcune dinamiche già viste su Instagram.

Come funziona il Feed Condiviso

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il Feed Condiviso nasce dall’unione tra l’algoritmo di raccomandazione e l’attività delle chat di gruppo. Una volta attivato tramite messaggio diretto, genera ogni giorno una selezione di 15 video scelti automaticamente in base alle preferenze e alle interazioni dei partecipanti alla conversazione. In questo modo si crea un’esperienza comune, senza necessità di inviare manualmente clip o suggerimenti.

Tra gli strumenti previsti c’è anche una dashboard che raccoglie la cronologia dei mi piace condivisi e altre metriche legate alla partecipazione del gruppo. La distribuzione globale di questa funzione è prevista nei prossimi mesi, con un rollout progressivo.

Le Raccolte Condivise: contenuti organizzati e collaborativi

Oltre al feed, TikTok ha lanciato le Raccolte Condivise, pensate per chi preferisce selezionare attivamente i contenuti. Qui non interviene l’algoritmo: sono gli utenti a decidere quali video salvare e come organizzarli. Le raccolte possono diventare liste di lettura, itinerari di viaggio, consigli gastronomici o spunti per l’acquisto di prodotti, e vengono condivise tramite messaggi diretti.

Per motivi di privacy, l’accesso alle raccolte richiede che gli utenti coinvolti si seguano a vicenda. Questa funzione è già disponibile in tutto il mondo per chi ha più di 16 anni, mentre il Feed Condiviso arriverà in una fase successiva.

Le novità stagionali in arrivo

. Saranno distribuite globalmente entro fine mese e permetteranno di inviare messaggi personalizzati con un tocco più scenografico, seguendo la tradizione degli auguri digitali tipici delle piattaforme social.