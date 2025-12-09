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TikTok, Feed Condiviso: nuove funzioni social ispirate alle dinamiche di gruppo

TikTok introduce Feed Condiviso e Raccolte Condivise per rendere l’esperienza più sociale con video selezionati in chat collaborative e nuove funzioni festive.

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
Foto di un giovane che manda un video su TikTok con amici sorridenti.

TikTok sta ripensando parte della propria esperienza introducendo funzioni pensate per rafforzare le interazioni tra amici e familiari. L’obiettivo è portare la scoperta dei contenuti all’interno delle conversazioni private, trasformando un uso spesso individuale in un momento condiviso. Il passo più rilevante in questa direzione è il Feed Condiviso, una novità che richiama alcune dinamiche già viste su Instagram.

Come funziona il Feed Condiviso

Il Feed Condiviso nasce dall’unione tra l’algoritmo di raccomandazione e l’attività delle chat di gruppo. Una volta attivato tramite messaggio diretto, genera ogni giorno una selezione di 15 video scelti automaticamente in base alle preferenze e alle interazioni dei partecipanti alla conversazione. In questo modo si crea un’esperienza comune, senza necessità di inviare manualmente clip o suggerimenti.

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Tra gli strumenti previsti c’è anche una dashboard che raccoglie la cronologia dei mi piace condivisi e altre metriche legate alla partecipazione del gruppo. La distribuzione globale di questa funzione è prevista nei prossimi mesi, con un rollout progressivo.

Le Raccolte Condivise: contenuti organizzati e collaborativi

Oltre al feed, TikTok ha lanciato le Raccolte Condivise, pensate per chi preferisce selezionare attivamente i contenuti. Qui non interviene l’algoritmo: sono gli utenti a decidere quali video salvare e come organizzarli. Le raccolte possono diventare liste di lettura, itinerari di viaggio, consigli gastronomici o spunti per l’acquisto di prodotti, e vengono condivise tramite messaggi diretti.

Per motivi di privacy, l’accesso alle raccolte richiede che gli utenti coinvolti si seguano a vicenda. Questa funzione è già disponibile in tutto il mondo per chi ha più di 16 anni, mentre il Feed Condiviso arriverà in una fase successiva.

Le novità stagionali in arrivo

. Saranno distribuite globalmente entro fine mese e permetteranno di inviare messaggi personalizzati con un tocco più scenografico, seguendo la tradizione degli auguri digitali tipici delle piattaforme social.