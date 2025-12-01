La nuova battaglia sul futuro del gaming

Tim Sweeney, fondatore di Epic Games, torna a far discutere con una posizione netta sulle nuove regole imposte da Steam riguardo all’uso dell’IA. Per Valve, gli sviluppatori devono dichiarare ogni utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, pena l’esclusione dal marketplace. Sweeney però considera questa scelta poco utile per il settore del gaming, destinato a integrare l’IA in modo naturale e diffuso, come avviene già con i comuni software di grafica.

La norma introdotta da Steam nel 2024 richiede chiarezza sul ruolo dell’AI nei processi di sviluppo e pubblicazione. Secondo Sweeney, questa forma di trasparenza avrebbe senso per contenuti artistici o risorse stock, dove licenze e copyright sono centrali, ma molto meno nel mondo del gaming, dove conta esclusivamente la qualità del prodotto finito. Egli sostiene che non importa chi ha creato una texture, importa solo se il gioco funziona bene e offre un’esperienza valida.

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Un confronto acceso sul ruolo dell’AI nel gaming

Le posizioni di Sweeney non sorprendono chi segue da tempo il settore. L’amministratore delegato di Epic ha sempre visto l’AI come un alleato capace di rendere più semplici lavorazioni complesse e di aiutare i team più piccoli a completare progetti ambiziosi. Crede che molte barriere produttive possano essere superate grazie a strumenti intelligenti, in grado di velocizzare compiti ripetitivi. Ma il mondo del gaming vive ancora una fase delicata, segnata da diffidenza e timori.

Le prime applicazioni dell’intelligenza artificiale hanno spesso mostrato limiti evidenti, creando contenuti poco rifiniti e alimentando un sentimento di sospetto tra gli utenti. Da qui la scelta di Steam di mantenere un approccio prudente, basato su dichiarazioni obbligatorie e linee di controllo. Il contrasto con la filosofia più aperta di Epic Games è quindi naturale. Questa tensione evidenzia una trasformazione profonda nel settore, chiamato a trovare un equilibrio tra creatività, tecnologia e tutela degli utenti. Il dibattito continuerà a lungo, perché il gaming si muove veloce e richiede regole capaci di adattarsi al cambiamento.