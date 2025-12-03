Google Messaggi: nuovo design per le anteprime dei link nella beta

Nella versione beta identificata come 20251121_00_RC01, Google ha iniziato a testare un importante cambiamento per le anteprime dei link all’interno di Google Messaggi. La modifica riguarda uno degli elementi più utili dell’app: il riquadro che appare quando viene condiviso un collegamento. L’azienda sta sperimentando un layout molto più essenziale, che riduce drasticamente la quantità di testo mostrato in favore di una presentazione più pulita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Finora le anteprime includevano l’URL completo, una breve descrizione e una miniatura. Il nuovo approccio elimina sia l’indirizzo sia l’estratto testuale, lasciando spazio a un’immagine di copertina più ampia accompagnata dal titolo del contenuto, dal dominio e dalla relativa icona. Una scelta che avvicina la visualizzazione a quella di piattaforme orientate ai contenuti multimediali.

Vantaggi estetici e limiti per articoli e notizie

L’interfaccia così riprogettata rende le conversazioni più ordinate e visivamente gradevoli, soprattutto quando si condividono elementi come video o pagine ricche di immagini. La miniatura, molto più grande, permette di identificare subito il tipo di contenuto e offre un aspetto più moderno rispetto al layout precedente.

Questo minimalismo, però, introduce anche un compromesso non trascurabile. Per chi condivide articoli, comunicati o contenuti informativi, la mancanza dell’anteprima testuale comporta la perdita di un contesto immediato. Senza una descrizione, comprendere il contenuto diventa meno immediato e richiede un clic in più.

Secondo quanto emerso, al momento non risulta disponibile un’opzione per tornare allo stile precedente. L’unica soluzione per chi non apprezza la nuova interfaccia consiste nel disattivare completamente le Anteprime automatiche, rinunciando però alla possibilità di verificare visivamente la destinazione del link.

Disponibilità ancora limitata

La novità è attualmente confinata alla beta, quindi servirà ancora tempo prima che arrivi sulla versione stabile dell’app. La diffusione dipenderà probabilmente dai risultati dei test e dal feedback raccolto. È evidente che Google stia sperimentando un equilibrio tra estetica e funzionalità, con un design più moderno che potrebbe diventare lo standard per la piattaforma.