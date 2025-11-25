Google lancia con NVIDIA un nuovo abbonamento GeForce NOW

Google continua a investire sul cloud gaming e lo fa insieme a NVIDIA con un piano pensato solo per chi utilizza un Chromebook. Si chiama GeForce NOW Fast Pass ed è una nuova formula di accesso che presenta gli stessi servizi del cloud gaming tradizionale, ma con alcune differenze volte a migliorare l’esperienza su ChromeOS.

I giochi non vengono eseguiti in locale ma sui server NVIDIA, permettendo di giocare in streaming ai titoli già acquistati su Steam, EPIC, Ubisoft o Xbox. A ciò si aggiunge un vantaggio tipico del cloud gaming, servono infatti solo una buona connessione e un dispositivo compatibile, motivo per cui i Chromebook sono diventati una piattaforma sempre più adatta a questo tipo di utilizzo.

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Un piano limitato, ma strategico per Google e NVIDIA

Fast Pass prevede un piano gratuito, permettendo l’accesso a migliaia di titoli “Ready-to-Play”. Elimina del tutto la pubblicità e rimuove le code, una delle limitazioni che spesso rallentano l’avvio delle sessioni. Con questo nuovo abbonamento, gli utenti possono entrare in gioco senza attese e senza interruzioni.

Pur nascendo come un livello intermedio all’interno dell’offerta NVIDIA, Fast Pass non è pensato per competere con i piani premium più completi. Google e NVIDIA hanno infatti stabilito un tetto mensile di 10 ore di gioco, con la possibilità di riportarne fino a 5 nel mese successivo se non vengono consumate. Chi vuole sessioni più lunghe, risoluzioni elevate, frame rate avanzati o funzioni come ray tracing RTX deve rivolgersi agli altri piani GeForce NOW, che partono da 10,99€ al mese.

La mossa più interessante è però la strategia commerciale. Infatti chi acquista un nuovo Chromebook riceverà un anno di GeForce NOW Fast Pass incluso. È un segnale evidente dell’intenzione di Google di spingere ChromeOS come piattaforma adatta al gaming in streaming. Così facendo potrebbe essere visto come un’alternativa più accessibile rispetto a un PC da gioco tradizionale. Allo stesso tempo, NVIDIA può far provare il proprio servizio a una fascia più ampia di utenti. Al momento Google non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale del Fast Pass una volta conclusa la promozione. L’ azienda però ha lasciato intendere che i dettagli arriveranno nei prossimi mesi.