Good Lock si aggiorna: Samsung prepara il ritorno di una funzione molto richiesta

Good Lock continua a essere uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti Samsung che desiderano personalizzare in profondità l’esperienza sul proprio smartphone Galaxy. Negli ultimi mesi l’app ha ricevuto un rinnovamento grafico importante. Non tutte le modifiche però hanno lasciato soddisfatti gli utenti. Alcuni moduli hanno perso funzioni considerate utili, trasformando Good Lock in un vero laboratorio sperimentale dove alcune idee entrano e altre vengono, talvolta, rimosse.

Una delle assenze più discusse riguarda NotiStar, il modulo dedicato alla gestione avanzata delle notifiche. Con l’arrivo di One UI 8, infatti, era scomparsa l’opzione che permetteva di conservare selettivamente alcune notifiche anche dopo aver premuto “Cancella tutto”. Un dettaglio che per molti rappresentava un tassello fondamentale dell’organizzazione quotidiana. La buona notizia è che proprio questa funzione sta per tornare. Secondo un moderatore del team di sviluppo di Good Lock, Samsung ha accolto i feedback e la reintrodurrà ufficialmente con One UI 8.5.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Good Lock: il ritorno con One UI 8.5 e quando arriverà sui dispositivi Galaxy

Il ripristino della funzione è stato confermato sui forum ufficiali Samsung, dove il team Good Lock ha rassicurato gli utenti sul ritorno completo dell’opzione per NotiStar. Una scelta che dimostra come l’azienda stia dando ascolto alla community, spesso molto attenta ai dettagli della propria esperienza d’uso.

L’arrivo di One UI 8.5, però, richiederà ancora un po’ di pazienza. Come da tradizione, Samsung introdurrà la nuova versione della sua interfaccia a febbraio 2026 insieme alla serie Galaxy S26. Solo in seguito inizierà la distribuzione agli altri dispositivi sul canale stabile, a partire dai modelli di punta attuali: Galaxy S25, Z Fold 7 e ZFlip 7. Una tempistica che potrebbe slittare per alcune fasce di dispositivi. Per chi utilizzava quella specifica funzione di NotiStar, dunque, servirà ancora qualche mese di attesa. Il suo ritorno, però, rappresenta un segnale, Good Lock continua a evolversi, ma senza perdere di vista le esigenze di chi lo utilizza tutti i giorni in maniera avanzata.