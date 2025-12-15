Effetto StramOS: Microsoft prepara la svolta gaming per Windows 11

Negli ultimi dodici mesi il mondo del gaming su PC è cambiato più di quanto molti si aspettassero. Windows 11, da sempre considerato la scelta quasi obbligata per i videogiocatori, ha iniziato a mostrare qualche limite soprattutto nel settore dei dispositivi portatili. Qui infatti, sistemi alternativi come SteamOS e il più recente stramOS hanno dimostrato che un approccio più leggero e focalizzato può garantire prestazioni migliori, maggiore autonomia e un’esperienza complessivamente più fluida. Microsoft sembra aver colto il segnale e, dopo un 2025 vissuto con l’attenzione rivolta soprattutto all’intelligenza artificiale, promette ora un deciso cambio di passo sul fronte gaming, con l’obiettivo di rendere Windows 11 la miglior piattaforma possibile per giocare nel 2026.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il lavoro non si limiterà a singole funzioni di facciata, ma interesserà il cuore stesso del sistema operativo. La strategia passa da una gestione più intelligente dei processi in background, da un alleggerimento generale del carico di sistema e da miglioramenti allo scheduling, così da destinare realmente le risorse hardware ai giochi nel momento in cui servono. Sono previste anche ottimizzazioni dello stack grafico e una maggiore attenzione all’aggiornamento dei driver, aspetti fondamentali per ridurre micro-scatti, latenze e consumi eccessivi. In altre parole, Windows dovrà smettere di comportarsi come un sistema generalista mentre e deve tornare a essere una piattaforma realmente orientata alle prestazioni, soprattutto ora che alternative come stramOS stanno guadagnando terreno.

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Windows 11 contro StramOS: dalle promesse alle prime novità concrete

Accanto a tutto ciò, Microsoft ha iniziato a mostrare anche interventi più concreti, pensati in particolare per il gaming portatile. Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di Auto SR, una tecnologia che debutterà sui PC handheld Windows sfruttando le NPU dei nuovi processori AMD. L’obiettivo? Migliorare qualità dell’immagine e stabilità del frame rate senza richiedere interventi diretti agli sviluppatori, con vantaggi evidenti anche sul fronte dell’efficienza energetica.

In contemporanea, Microsoft sta ampliando la diffusione dell’Advanced Shader Delivery, una funzione che consente di pre-caricare gli shader già durante il download dei giochi, riducendo i tempi di avvio e migliorando la fluidità delle prime sessioni di gioco. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i dispositivi portatili, dove ogni spreco di risorse incide direttamente sull’autonomia. Non sono rivoluzioni prese singolarmente, ma parte di una strategia che appare finalmente più attenta alle esigenze reali dei giocatori, soprattutto di quelli che hanno iniziato a guardare con interesse a sistemi alternativi come stramOS.

Il successo di Steam Deck, la maturità raggiunta da SteamOS e la crescita di nuove piattaforme Linux orientate al gaming hanno dimostrato che il predominio di Windows non è più scontato. Proprio questa pressione competitiva potrebbe rivelarsi il miglior alleato di Microsoft.