Con One UI 8.5 Samsung prepara Now nudges, il nuovo assistente

Negli ultimi mesi l’intelligenza artificiale ha iniziato a occupare uno spazio sempre più importante nel mondo Android. Dopo l’arrivo del Magic Cue sui Pixel, che interpreta il contesto per proporre azioni senza bisogno di richieste, Samsung sembra pronta a seguire la stessa strada con One UI 8.5. Nelle versioni trapelate sono infatti comparse diverse stringhe di codice che descrivono una nuova funzione chiamata Now nudges, un sistema capace di leggere ciò che accade sullo schermo e di suggerire l’operazione più utile in quel momento.

Novità Samsung: azioni rapide, passaggi fluidi tra app e una One UI più intelligente

Secondo le informazioni emerse, i Now nudges saranno divisi in tre categorie. La prima riguarda i suggerimenti che recuperano automaticamente informazioni già presenti nel telefono: conversazioni passate, screenshot salvati o note memorizzate. È una modalità pensata per evitare ricerche manuali. La seconda categoria punta invece alla compilazione automatica. La terza categoria dei Now nudges riguarda le azioni immediate, utili quando bisogna spostarsi da un’app all’altra. Se, per esempio, si riceve un indirizzo in chat, il telefono potrebbe proporre di aprirlo direttamente nelle mappe. Lo stesso potrebbe succedere con contenuti in lingua straniera, mostrando subito un suggerimento per la traduzione.

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I testi presenti nel codice mostrano un progetto che sembra già a uno stadio avanzato di sviluppo. Samsung però dovrà evitare che i suggerimenti diventino invadenti o poco precisi, uno dei rischi più comuni per gli assistenti intelligenti. La vera sfida sarà offrire un sistema capace di essere utile senza disturbare, quindi in grado di apparire solo quando serve davvero. Se l’azienda sudcoreana riuscirà a trovare il giusto equilibrio, i Galaxy potrebbero fare un passo importante verso un’interfaccia più attenta al contesto e più vicina a ciò che l’utente vuole fare. Per ora non ci sono date ufficiali, ma la presenza di descrizioni così dettagliate nelle build trapelate fanno pensare che i Now nudges saranno una delle novità principali della One UI 8.5.