App IO permette di aprire una notifica SEND con il QR

La gestione delle comunicazioni ufficiali dalle amministrazioni italiane si fa sempre più digitale. Ciò anche grazie all’ultimo aggiornamento dell’app IO, disponibile su iOS e Android. La novità più rilevante riguarda le notifiche SEND, acronimo di Servizio Notifiche Digitali, che consentono di ricevere sul proprio smartphone comunicazioni con pieno valore legale. Finora, tali informazioni erano recapitate quasi esclusivamente tramite raccomandata cartacea. Con la nuova versione dell’app, l’utente può accedere alle notifiche digitali inquadrando il codice QR. Il quale è riportato sull’avviso cartaceo. In alternativa, è possibile caricare una foto del codice QR. Dopo aver accettato i termini del servizio, la notifica diventa subito consultabile. E, se necessario, è possibile procedere al pagamento attraverso PagoPA. La ricezione digitale non solo garantisce il valore legale della comunicazione, ma permette anche di risparmiare. Leggendo la notifica entro 120 ore dall’invio dell’avviso di cortesia, si evita il costo della raccomandata cartacea, che si aggiungerebbe ai 2 euro della notifica digitale.

Ecco cosa cambia con l’app IO e le notifiche SEND

L’aggiornamento introduce anche nuovi strumenti di pagamento. Tra le novità spicca l’integrazione con Klarna, che affianca metodi già consolidati come carte di debito e credito, BANCOMAT Pay, MyBank, Postepay, PayPal e Satispay. Grazie a Klarna, gli utenti possono dilazionare il pagamento delle notifiche, aumentando la flessibilità nella gestione delle spese.

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È importante sottolineare che le notifiche consultate tramite il QR code restano disponibili in app solo temporaneamente. Se la finestra della notifica viene chiusa, l’utente dovrà scansionare nuovamente il codice QR sull’avviso cartaceo per rientrare nella comunicazione. Tale meccanismo garantisce sicurezza e controllo, senza memorizzare automaticamente dati sensibili all’interno dell’app.

L’innovazione rappresentata da tale funzione riflette una più ampia tendenza alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Passare dalla raccomandata cartacea alle notifiche digitali sull’app IO non significa solo ridurre costi e tempi. Offre anche la possibilità di rafforzare la trasparenza, l’efficienza e la sicurezza delle comunicazioni ufficiali.