Android 17 cambia le regole del gioco per i controller

Con Android 17 Google sembra finalmente pronta a intervenire su una delle mancanze più sentite dagli appassionati di videogiochi su smartphone e tablet, ovvero la gestione avanzata dei controller esterni. Per anni gli utenti hanno dovuto affidarsi a soluzioni di terze parti o ad app specifiche, spesso incomplete o poco intuitive, per adattare i comandi alle proprie esigenze. Le ultime versioni Canary del sistema operativo mostrano invece un cambio di passo chiaro, perché per la prima volta è comparsa un’interfaccia grafica dedicata alla rimappatura nativa dei gamepad. Non si tratta più solo di stringhe di codice o ipotesi, ma di una funzione concreta, già visibile nelle impostazioni Bluetooth quando si collega un controller compatibile.

Il nuovo menu, identificato come Game Controller Settings, appare nella scheda del dispositivo associato e introduce una struttura semplice ma promettente. Android 17 distingue gli input tra pulsanti e assi, permettendo di intervenire sia sui tasti principali sia sui movimenti direzionali delle levette e della croce direzionale. Anche se l’interfaccia attuale è ancora essenziale e chiaramente pensata per una fase di test, rappresenta un primo passo importante verso un’esperienza d’uso più flessibile e coerente.

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Android 17 e il futuro del gaming tra mobile e PC

L’arrivo della rimappatura nativa dei controller in Android 17 non va letto come una semplice comodità, ma come parte di una strategia più ampia. Da tempo circolano indiscrezioni sull’intenzione di Google di rendere Android sempre più centrale anche su PC, superando il ruolo tradizionale di sistema pensato solo per smartphone e tablet. In questo contesto, offrire un supporto solido alle periferiche da gioco diventa essenziale, perché molti titoli nati per console o computer non sono progettati per i controlli touch.

È vero che la prima implementazione presenta ancora limiti evidenti, come l’assenza di un riconoscimento visivo specifico per ogni controller e una procedura di rimappatura basata su menu a tendina. Android 17 manda però un segnale chiaro, perché dimostra la volontà di colmare un divario e di avvicinare l’esperienza mobile a quella delle piattaforme tradizionali. Insomma il potenziale di questa novità è davvero incredibile.