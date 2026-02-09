Bug audio sui Pixel: suoni improvvisi disturbano musica e notifiche

Negli ultimi tempi alcuni utenti Pixel stanno segnalando un fenomeno curioso e piuttosto fastidioso: un “pop” improvviso che esce dagli altoparlanti, come uno scoppiettio secco, senza apparente motivo. Non è legato a un singolo modello: Pixel 10, ma anche dispositivi più datati, sembrano tutti potenzialmente coinvolti. E se vi trovate in un ambiente silenzioso quando succede, beh, il fastidio rischia di trasformarsi in un piccolo imbarazzo.

Gli utenti Pixel segnalano fastidiosi “pop” audio

Il pattern emerge soprattutto quando il telefono sta già riproducendo un audio, sia musica che audiolibri, e improvvisamente viene generato un altro suono. L’apertura di un’app, una notifica o l’avvio di un gioco sembrano spesso scatenare il fenomeno, anche se non in modo costante. L’impressione che gli utenti descrivono è quella di un piccolo sovraccarico degli altoparlanti, un micro-lampo sonoro che non si può ignorare.

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Non è la prima volta che i Pixel mostrano stranezze di questo tipo: post su forum di supporto e Reddit risalenti a dicembre avevano già menzionato rumori analoghi sulla serie Pixel 10, in alcuni casi persino con volume impostato a zero. Anche su XDA, già nel 2024, si erano registrate segnalazioni simili su modelli più datati. Non è chiaro se si tratti dello stesso bug, ma la costanza delle segnalazioni suggerisce che glitch audio di questo tipo non siano del tutto nuovi.

La cosa interessante è che, a oggi, non c’è una soluzione chiara. Disattivare o evitare alcune app può attenuare il problema in casi isolati, ma non rappresenta una vera correzione. Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma con l’aumento delle segnalazioni su diversi modelli, è probabile che l’azienda stia valutando come intervenire. Gli utenti più tecnici provano workaround come riavvii frequenti o reset delle impostazioni audio, ma rimane evidente che il bug ha a che fare con la gestione hardware/software degli speaker più che con un’app specifica.

Micro-lampi sonori creano disagio agli utenti

Il quadro che emerge è quello di un piccolo ma persistente difetto, in grado di trasformare un’esperienza di ascolto altrimenti impeccabile in un momento di disturbo improvviso. Per chi usa i Pixel come compagni quotidiani, il fenomeno è più fastidioso che pericoloso, ma resta un promemoria che, nonostante la cura nel design e nella produzione, anche i telefoni più recenti possono avere stranezze audio inspiegabili. Probabilmente, il prossimo aggiornamento software sarà l’occasione per vedere se Google ha trovato il modo di far sparire definitivamente questo “pop” indesiderato.