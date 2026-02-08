Unieuro e le sue promo: qui ti aspetta un mare di convenienza

Tra cucina e lavanderia, Unieuro propone soluzioni pensate per chi ama organizzazione e design, ma anche per chi vuole tempo libero dopo una giornata piena. Lo store Unieuro accompagna ogni decisione con prezzi interessanti e prodotti affidabili, trasformando l’acquisto in un sogno che diviene reale sotto i tuoi occhi. È questo lo spirito che rende Unieuro davvero unico: tecnologia maxi, stile ed un assortimento esagerato. Con Unieuro la casa prende forma passo dopo passo, con offerte che fanno venire voglia di cambiare ogni device nella propria casa e non solo.

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Promozioni cucina e lavanderia

Nel reparto cucina di Unieuro spicca la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti a 479 euro, perfetta per chi ama superfici pulite e zero pensieri dopo cena. Sempre da Unieuro il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 a 249,90 euro rende semplici torte improvvisate e arrosti della domenica. Le serate con gli amici scorrono lisce grazie alla lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro oppure alla Whirlpool da incasso WIO a 439 euro, discreta e silenziosa al punto giusto.

Il carattere della cucina passa anche dal piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR a 169 euro, mentre le pause caffè trovano stile con la macchina caffè De’Longhi Mini Me a 59,99 euro o con la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro. Anche la lavanderia ha la sua protagonista con la lavatrice Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, pratica e affidabile. Per custodire ingredienti e idee, Unieuro propone il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN a 519 euro, pronto a mantenere tutto al fresco. Con Unieuro, ogni acquisto diventa una scelta di stile e funzionalità, con promozioni che rendono la casa più organizzata e divertente.