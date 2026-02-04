Google prepara piccoli cambiamenti per le sue app

Google continua a perfezionare le proprie app con aggiornamenti graduali ma significativi. Nelle ultime ore sono emerse due novità in sviluppo. Le modifiche riguardano Google Lens e Google Foto. Entrambe puntano a rendere l’esperienza più chiara e personalizzabile. Google Lens potrebbe presto adottare il selettore immagini nativo di Android. Questo cambiamento sostituirebbe l’attuale selettore dedicato. La scelta renderebbe l’interfaccia più coerente con il sistema operativo. Il selettore Android offre strumenti più avanzati. Include una barra di ricerca e l’accesso alle raccolte locali e cloud. Rimane comunque la priorità agli screenshot.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sono immagini spesso usate per le ricerche con Lens. La novità è stata individuata analizzando una versione beta dell’App Google. Al momento non è disponibile per il pubblico. Alcuni utenti hanno anche notato un test alternativo. In certi casi Lens apre direttamente la galleria. L’accesso alla fotocamera viene quindi bypassato. Google starebbe valutando quale flusso risulti più intuitivo. Non è stata comunicata una data di rilascio. Come spesso accade, il debutto potrebbe avvenire gradualmente.

L’app foto di Google va verso una ricerca più flessibile e meno invasiva

Parallelamente emergono novità interessanti su Google Foto. L’attenzione è rivolta alla funzione Ask Photos. Questa permette ricerche complesse tramite intelligenza artificiale. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. L’accoglienza da parte degli utenti è stata tiepida. Alcuni lamentano risultati poco chiari o meno immediati. Google aveva già previsto una soluzione alternativa. È possibile tornare alla ricerca classica con un doppio tap. Tuttavia questa opzione non è molto visibile. Per questo Google starebbe introducendo un interruttore dedicato. Il comando consentirebbe di disattivare Ask Photos in modo esplicito. L’utente potrebbe scegliere liberamente l’esperienza preferita. La scoperta arriva dall’analisi di una versione recente dell’app. L’interfaccia mostrerebbe chiaramente lo stato della funzione.

Con Ask Photos attivo o disattivo, il comportamento cambia. Questo aumenta trasparenza e controllo. Google sembra aver ascoltato i feedback ricevuti. L’intelligenza artificiale resta centrale, ma non obbligatoria. La direzione è quella di un’IA più discreta. L’utente mantiene il comando finale. Anche in questo caso non ci sono date ufficiali. Il rilascio potrebbe avvenire tramite aggiornamento server. Lens e Foto condividono una filosofia comune. Migliorare senza stravolgere.