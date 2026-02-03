Scoperta a fukushima daiichi: biofilm di batteri comuni resiste alla radioattività

C’era una convinzione semplice e quasi romantica: in un ambiente cosparso di radioattività estrema, vinceranno solo i “supereroi” della biologia — quei nomi che fanno sussultare gli appassionati di microbiologia, come Deinococcus radiodurans. E invece no. Nei locali sotterranei della centrale di Fukushima Daiichi, nella cosiddetta “torus room” sotto uno dei reattori, è stata trovata una comunità microbica che vive lì da quando, nel 2011, il terremoto e lo tsunami hanno sommerso l’impianto con acqua di mare. Non solo sono sopravvissuti: non hanno trasformato il loro codice genetico in qualcosa di esotico. Niente mutazioni miracolose, niente mostri – soltanto batteri “ordinari” che hanno fatto quello che molti organismi fanno quando la vita diventa ostile: si organizzano.

I biologi Tomoro Warashina e Akio Kanai dell’Università Keio hanno preso campioni dall’acqua altamente radioattiva e ne hanno sequenziato il DNA. L’aspettativa era di trovare i soliti noti, i resistenti per antonomasia. La realtà ha invece mostrato un predominio di batteri marini comuni, con nomi come Limnobacter e Brevirhabdus, accompagnati da altri microrganismi noti per ossidare il ferro. Come sopravvivono? Non grazie a geni “radiosfortunati”, ma grazie a una strategia sociale: vivono in biofilm, sottili tappeti biologici che avvolgono le superfici e creano microambienti protetti. Quella pellicola — viscosa, stratificata — riduce l’impatto della radiazioni sul singolo batterio, distribuendo lo stress su una comunità e consentendo così una resistenza collettiva sorprendente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Perché questa notizia è affascinante — e preoccupante — allo stesso tempo

C’è qualcosa di profondamente rassicurante e, al tempo stesso, inquietante in questa storia. Rassicurante perché non stiamo assistendo a mutazioni cosmiche che generano “superviventi” fuori controllo: la vita ha usato gli strumenti che già possedeva. Inquietante perché organismi comuni, grazie alla loro capacità di formare biofilm, possono persistere in luoghi che avremmo voluto sterile. Per i tecnici che lavorano allo smantellamento — il decommissioning di una centrale è un’impresa già complicata — la presenza di questi tappeti microbici è un problema pratico. I microrganismi possono accelerare la corrosione dei metalli, incrostare tubazioni e superfici, o complicare l’accesso e la pulizia degli spazi. Non è fantascienza: in passato, altre strutture nucleari hanno visto rallentati lavori proprio a causa di biofilm ostinati.

E poi c’è il lato scientifico: la scoperta ci ricorda che “estremo” è un termine relativo. Ci sono nicchie dove condizioni che per noi sarebbero letali sono in realtà solo un altro contesto ecologico. Qui, l’invasione di acqua di mare ha introdotto comunità microbiche marine che, col tempo, si sono adattate non mutando radicalmente il loro genoma, ma cambiando il modo in cui stanno insieme. Potrebbe essere un monito anche per la ricerca: non cercare soltanto geni miracolosi, ma studiare le dinamiche collettive, l’ecologia dei microbi. Le applicazioni sono tante — dalla biotecnologia al monitoraggio ambientale — ma il messaggio rimane chiaro: la vita trova il modo. Non sempre in modi che riusciamo a controllare facilmente.

In fondo, questa storia è una lezione d’umiltà. Ci ricorda che, anche in un luogo devastato da un disastro tecnologico, la natura non scompare: si riorganizza. A volte con eleganza, altre volte con grattacapi pratici per chi deve riparare i danni. Non c’è dramma finale, ma una coesistenza complicata: i batteri non hanno conquistato la centrale, ma hanno occupato uno spazio che ora gli umani devono imparare a gestire. E questo — tra scoperta scientifica e applicazione ingegneristica — è il punto dove la curiosità incontra la responsabilità.