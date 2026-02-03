Iliad lancia il pacchetto casa con Wi-Fi 7, servizi smart e integrazione mobile

La strategia di Iliad sul mercato italiano delle connessioni fisse entra in una fase più ambiziosa. L’operatore ha infatti rafforzato la propria offerta fibra proponendo un pacchetto che non si limita alla semplice navigazione ultraveloce, ma che prova a costruire un vero ambiente digitale domestico. Al centro della proposta c’è il nuovo router con standard Wi-Fi 7, pensato per garantire stabilità anche in case ricche di dispositivi connessi e per sostenere flussi simultanei di streaming, gaming online e lavoro da remoto. A questo si aggiungono gli extender wireless, che mirano a risolvere uno dei problemi più diffusi nelle abitazioni italiane, ovvero la copertura irregolare del segnale tra stanze e piani diversi.

Il modello commerciale punta molto sull’integrazione tra rete fissa e mobile. Gli utenti già clienti Iliad sul fronte smartphone possono accedere a condizioni agevolate sulla fibra, con un canone mensile ridotto che rimane bloccato nel tempo. Questa scelta rafforza la logica dell’ecosistema, premiando chi concentra i propri servizi sotto un unico operatore. La promessa è quella di una connessione stabile, con velocità teoriche che nelle aree meglio servite possono arrivare a diversi gigabit al secondo, a seconda della tecnologia disponibile nella zona. Il tutto accompagnato da una gestione semplificata tramite app, che consente di monitorare la rete, controllare i dispositivi connessi e intervenire sulle impostazioni senza passaggi complessi.

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Iliad tra servizi digitali e valore aggiunto per l’utente

La novità più interessante, però, è il tentativo di spingersi oltre il concetto tradizionale di abbonamento Internet. Nel pacchetto entrano strumenti di sicurezza informatica e soluzioni basate su intelligenza artificiale, proposte come bonus temporanei per arricchire l’esperienza dell’utente. L’obiettivo è quello di rendere la connessione non solo veloce, ma anche protetta e più intelligente. In contemporanea, la presenza di un hotspot portatile con SIM dati amplia l’idea di continuità della rete, consentendo di restare connessi anche fuori casa senza dipendere da reti pubbliche.

Dal punto di vista del mercato, questa mossa rafforza la competizione tra operatori tradizionali e nuovi protagonisti digitali. Iliad continua a costruire la propria identità puntando sulla trasparenza dei prezzi e sull’assenza di rimodulazioni, un elemento che negli anni ha contribuito a consolidare la fiducia degli utenti. L’integrazione tra fibra, mobile e servizi aggiuntivi sembra pensata per trattenere i clienti nel lungo periodo, offrendo un pacchetto che va oltre la semplice connettività.

Resta ora da vedere quanto questa proposta riuscirà a incidere sulle abitudini degli utenti italiani, sempre più attenti alla qualità della rete domestica e al rapporto tra prezzo e prestazioni. Se le promesse di stabilità, copertura estesa e semplicità di gestione verranno mantenute, Iliad potrebbe ritagliarsi un ruolo ancora più centrale nel mondo delle telecomunicazioni nazionali.