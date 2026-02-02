Spotify guarda a YouTube per far crescere i video

Spotify starebbe lavorando a un cambiamento importante per la riproduzione dei video musicali. L’obiettivo è rendere l’esperienza più fluida e coerente. Attualmente, quando si esce dalla schermata In riproduzione, il video si riduce drasticamente. Il contenuto continua a essere visibile, ma diventa quasi inutilizzabile. Questo comportamento ha generato diverse critiche tra gli utenti Premium. La funzione video è ancora in fase beta. Proprio per questo, il team sta testando nuove soluzioni. Nel codice dell’app sono emersi chiari riferimenti a un mini player più grande. L’opzione si chiamerebbe “Video più grande nella barra In riproduzione”.

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La descrizione parla esplicitamente di un video più visibile durante la navigazione. In pratica, Spotify starebbe sperimentando un’alternativa al player attuale. Il nuovo sistema dovrebbe mantenere il video ben riconoscibile. L’idea è evitare una riduzione eccessiva dello schermo. Questo renderebbe più piacevole l’uso quotidiano. Il riferimento più immediato è YouTube. La piattaforma ha introdotto da tempo un player fluttuante. Gli utenti possono continuare a guardare i video mentre esplorano l’app. Spotify potrebbe seguire una strada simile.

Video musicali su Spotify, una funzione in evoluzione

I video musicali rappresentano una delle novità più interessanti di Spotify. La funzione è riservata agli utenti Premium. Non è ancora disponibile per tutti i brani. Nonostante ciò, ha già ottenuto riscontri positivi. Gli utenti apprezzano la possibilità di passare da audio a video. Il cambio avviene direttamente dalla schermata In riproduzione. Questa transizione è rapida e ben integrata. Il problema emerge durante la navigazione nell’app. Spostandosi tra playlist o artisti, il video viene ridotto. Il player attuale occupa uno spazio minimo nella barra inferiore. La visibilità risulta molto limitata. Per alcuni, l’esperienza perde completamente senso.

Spotify è consapevole di questo limite. Essendo una beta, i margini di miglioramento sono ampi. Gli sviluppatori stanno analizzando il comportamento degli utenti. I feedback sembrano aver avuto un peso rilevante. L’introduzione di un mini player più grande risponderebbe a queste esigenze. Renderebbe i video parte integrante dell’interfaccia. Spotify punta sempre più sui contenuti visivi. Podcast video e clip musicali sono in crescita.