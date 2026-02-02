Skoda Epiq 2026 mira al mercato europeo: design, motori e prime notizie

Skoda si gioca una partita importante con la Epiq, il nuovo SUV elettrico compatto che arriverà sul mercato europeo nel 2026. Non è solo un altro modello a batteria: per la casa ceca rappresenta un passaggio chiave per rendere l’elettrico più accessibile e concreto, soprattutto per chi vive e guida nelle città europee.

La Epiq nasce con un obiettivo: posizionarsi sotto gli attuali SUV elettrici della gamma, mantenendo però un’identità ben riconoscibile e una dotazione tecnologica all’altezza dei tempi. Un’auto pensata per l’uso quotidiano, non per stupire con numeri estremi.

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Un design compatto ma deciso

Dalle immagini circolate finora, la Skoda Epiq mostra un aspetto solido e moderno, senza eccessi. Le dimensioni restano contenute, intorno ai quattro metri, ma il design punta su proporzioni da vero SUV urbano: frontale alto, passaruota evidenti e linee tese quanto basta per dare carattere.

Non è un’auto che cerca di sembrare futuristica a tutti i costi. L’approccio è più pragmatico, in linea con la tradizione Skoda: forme pulite, superfici semplici e soluzioni pensate per durare nel tempo. Anche l’abitacolo dovrebbe seguire questa filosofia, con uno spazio ben sfruttato e un’impostazione razionale, senza rinunciare a schermi digitali e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Motore elettrico e autonomia pensata per l’uso reale

La Epiq sarà completamente elettrica e utilizzerà una piattaforma già collaudata all’interno del gruppo, adattata per contenere costi e consumi. Le versioni previste dovrebbero coprire una fascia di potenza adeguata al segmento, senza puntare a prestazioni sportive ma garantendo una guida fluida e brillante nel traffico quotidiano.

Sul fronte dell’autonomia, l’obiettivo sembra essere quello di superare i 400 chilometri con una singola carica, un valore coerente con l’uso urbano ed extraurbano. Non si tratta di numeri da record, ma di un compromesso realistico tra dimensioni della batteria, peso e prezzo finale.

La ricarica rapida sarà ovviamente supportata, così da rendere l’auto utilizzabile anche nei viaggi più lunghi, senza tempi di attesa eccessivi alle colonnine.

Prezzo e pubblico di riferimento

Uno degli aspetti più interessanti della Skoda Epiq riguarda il posizionamento. L’idea è quella di proporre un SUV elettrico compatto a un prezzo più vicino a quello dei modelli termici equivalenti, rendendo il passaggio all’elettrico meno traumatico per chi acquista.

Il target sono famiglie, pendolari e clienti che cercano un’auto pratica, spaziosa il giusto e con costi di gestione ridotti. In questo senso, la Epiq si candida a diventare una delle porte d’ingresso al mondo elettrico per molti automobilisti europei.

Un tassello chiave nella strategia Skoda

Il debutto della Epiq si inserisce in una fase di forte espansione dell’offerta elettrica di Skoda. L’azienda punta a coprire tutti i principali segmenti, dai modelli più grandi a quelli compatti, senza snaturare il proprio DNA fatto di concretezza e attenzione al rapporto qualità-prezzo.

Il lancio è previsto nel corso del 2026, con ulteriori dettagli che verranno svelati progressivamente nei prossimi mesi. Se le promesse verranno mantenute, la Skoda Epiq potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in un mercato sempre più affollato, ma anche sempre più maturo.