Unieuro PROMO Black Friday: offerte dai prezzi più ribassati che mai

È il momento in cui il carrello diventa terreno di caccia da Unieuro, dove tra una notifica e l’altra si costruiscono piani di aggiornamento tecnologico e casalingo. Le offerte del Black Friday sono come piccole scintille di buonumore: si diffondono tra chi vuole semplificare la vita, migliorare la routine o, semplicemente, concedersi quel tocco in più che mancava. Da Unieuro si respira quella leggerezza che solo i buoni affari sanno portare. È il periodo in cui persino chi non aveva in mente di acquistare nulla finisce col fare “click”. Perché ammettiamolo: certi prezzi non si vedono tutti i giorni, e certe occasioni hanno il tempismo perfetto per conquistare anche i più indecisi.

Unieuro e la lista dei desideri

Quest’anno Unieuro propone un mix irresistibile di tecnologia e praticità. L’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro è pronto a rinnovare il vostro modo di lavorare e divertirvi, mentre l’Apple Pencil (USB-C) a 80 euro aggiunge precisione e creatività. Con l’Apple AirTag (Confezione da 1) a 29 euro, Unieuro pensa a chi non vuole più perdersi nulla, letteralmente. Per la casa, Unieuro offre la Hotpoint Ariston Active 40 Lavatrice NF825WKIT 8kg Antimacchia a 299,90 euro, e per chi ama la tecnologia da polso, l’Apple Watch SE GPS 44mm Mezzanotte arriva a 199 euro.

Chi desidera una pausa cremosa trova la De’Longhi STILOSA EC235.BK Macchina da Espresso e Cappuccino a 99,99 euro, mentre chi punta su pulizia profonda può contare sul Dyson V8 Advance a 279 euro. E ancora, Unieuro regala divertimento con la Xiaomi TV A 32″ HD Smart TV a 139,99 euro, e chi sogna l’eccellenza mobile trova il Apple iPhone 17 Pro 256GB Blu Profondo a 1299 euro. Con Unieuro, la stagione del Black Friday diventa il momento perfetto per fare spazio al nuovo con la soddisfazione di aver colto l’attimo giusto.