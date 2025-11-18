Emirates lancia Starlink su tutta la flotta wide-body con Wi-Fi ultraveloce per ogni passeggero

Ci sono annunci che sembrano normali comunicati e poi ci sono quelli che, quando li leggi, ti fanno pensare: “Ah, ok… stanno cambiando davvero le carte in tavola”. Il progetto che Emirates sta mettendo in moto rientra decisamente nella seconda categoria. Non parliamo di un semplice upgrade dell’intrattenimento di bordo, né del solito restyling che le compagnie lanciano per dare una rinfrescata alle cabine. Qui il punto è un altro: portare ai passeggeri un Wi-Fi ultraveloce basato su Starlink, lo stesso sistema di connettività satellitare a bassa latenza che sta già rivoluzionando villaggi sperduti, barche nel mezzo dell’oceano e basi scientifiche in posti dove perfino il segnale del telefono si arrende.

E ora… anche gli aerei di linea.

Già dal 23 novembre, infatti, il primo Boeing 777 tornerà a volare con Starlink installato e acceso. Gratis. Senza limiti. E senza complicazioni. Un clic e sei dentro, come a casa tua. O meglio: come in quelle case super connesse che raggiungono velocità impensabili fino a pochi anni fa.

La cosa interessante? Questo non è un esperimento isolato. Emirates vuole spingere forte sull’acceleratore e iniettare la tecnologia su tutta la flotta operativa, composta da 232 aerei. Parliamo di numeri giganteschi: è il progetto più ambizioso mai tentato per portare la banda larga nello spazio… e poi riportarla giù, direttamente sul sedile 27B.

Una strategia che parte dal presente ma guarda dritta al futuro

Il primo aereo equipaggiato – il 777-300ER con marche A6-EPF – è già fisicamente lì, parcheggiato al Dubai Airshow, pronto a essere smanettato dai visitatori che vogliono testare la connessione a velocità terrestri in pieno cielo. Basta una prova per capire dov’è la differenza: streaming fluido, chiamate video senza lag, gioco online, upload rapidi. E tutto questo mentre attraversi magari una zona in cui, giù sulla terra, nessuno riuscirebbe nemmeno ad aprire un post su Instagram.

Appena l’Airshow chiuderà i battenti, l’A6-EPF ripartirà per il primo volo commerciale e, da lì, comincerà una catena di installazioni davvero serrata: circa 14 aerei al mese entreranno in officina per diventare parte della flotta “Starlink-ready”.

E c’è un dettaglio curioso: per gli Airbus A380 arriveranno addirittura tre antenne, una configurazione mai vista prima nel settore, per garantire una copertura ancora più stabile. I Boeing 777, invece, voleranno con due antenne. Una scelta precisa, pensata per supportare centinaia di persone che usano la rete contemporaneamente, tra post, streaming, videochiamate e lavoro remoto a 40.000 piedi.

Come cambia la vita a bordo con il Wi-Fi a prova di tutto

Immagina di essere in volo verso Dubai. Sei stanco, vorresti rilassarti, ma devi inviare un documento urgente al tuo capo. Di solito, in un aereo tradizionale, inizi con la solita lotta: connessione che va, non va, si blocca, riparte, si spegne. O paghi un extra per qualcosa che poi, nei fatti, va peggio del tethering con un telefono degli anni ’90.

Emirates vuole eliminare tutto questo con un piano molto semplice: Wi-Fi gratuito per tutti, in qualunque classe. E non un Wi-Fi qualunque, ma quello garantito da Starlink, che ha dalla sua una latenza bassissima grazie alla rete di satelliti in orbita bassa.

Oltre a questo, la compagnia sta introducendo anche la TV in diretta tramite Starlink, inizialmente disponibile sui dispositivi personali e, da dicembre 2025, anche sugli schermi dei sedili. Ti immagini guardare un evento sportivo in diretta mentre sorvoli mezzo mondo? Questa volta non è marketing: sarà realmente possibile.

Il programma di rinnovo di Emirates: non solo connettività

La mossa di Starlink si incastra dentro un progetto molto più grande. Emirates sta portando avanti un rinnovo colossale di quasi 220 aeromobili, ridefinendo completamente l’esperienza di bordo. Le cabine vengono trasformate da zero: nuove Premium Economy, una Business Class rivista in chiave moderna, una First Class che sembra uscita da un concept futuristico, e un sistema di intrattenimento con oltre 6.500 canali.

Al momento, 76 aerei rinnovati stanno già volando. E rappresentano solo l’inizio.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha spiegato questo approccio in modo semplice ma diretto: ogni passeggero, qualunque rotta scelga, deve trovare lo stesso livello di qualità. Niente “lotti vecchi”, niente differenze evidenti tra un velivolo e l’altro. La compagnia vuole che ogni viaggio sia una sorta di costante: sedili comodi, cabina curata, intrattenimento ricco, connettività di alto livello e un servizio di bordo che rimane uno dei punti forti del brand.

Un salto avanti anche per SpaceX

Per Starlink, la collaborazione con Emirates è un traguardo enorme: significa portare la loro tecnologia nel segmento più difficile di tutti, quello in cui non puoi permetterti nemmeno un secondo di instabilità. Il Vice President Business Operations di Starlink, Chad Gibbs, ha spiegato il valore di questo passo raccontando un’idea molto semplice: “Volare e restare online come se fossi a terra”. Non un sogno, ma una realtà imminente.

Il team di SpaceX sta infatti lavorando per accelerare l’installazione mantenendo standard elevati. La sfida è duplice: velocità di implementazione e qualità del servizio. Un equilibrio non banale, ma che, da quanto comunicato, sembra perfettamente nelle corde dell’azienda.

Uno sguardo concreto a ciò che arriverà nei prossimi mesi

Per mettere ordine, ecco cosa aspettarsi nel breve e nel medio termine:

23 novembre : primo volo commerciale del 777 con Starlink pienamente operativo.

Ogni mese : circa 14 nuovi aerei equipaggiati.

Febbraio 2026 : partono le installazioni sugli Airbus A380 .

Fine 2025 : TV in diretta sugli schermi dei sedili.

Metà 2027: tutti i Boeing 777 compatibili saranno aggiornati.

Sì, è un ritmo impressionante. Ed è un progetto che, a regime, potrebbe cambiare per sempre le aspettative dei passeggeri di tutto il mondo. Quando qualcuno ti offre un Wi-Fi così veloce da far impallidire molte linee domestiche, e lo fa senza costi aggiuntivi, non torni più indietro.

Cosa significa tutto questo per chi vola davvero

La parte più interessante, forse, è che questa rivoluzione non riguarda solo la tecnologia. Cambia il modo in cui viviamo il viaggio. C’è chi potrà seguire una lezione universitaria in streaming, chi farà una call di lavoro senza temere blocchi, chi terrà vivo un videogioco online, chi seguirà uno show in diretta, chi potrà restare vicino alle persone a cui tiene anche a migliaia di chilometri di distanza.

E cambia, ancora una volta, la posizione di Emirates nel panorama mondiale: quella di una compagnia che non si limita a migliorare ciò che già funziona, ma che prova a riscrivere le regole del gioco.