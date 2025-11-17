BLUETTI dà il via al Black Friday in Italia con grandi sconti su energia affidabile per camper e outdoor

Il leader dell’energia pulita BLUETTI ha inaugurato la sua campagna Black Friday e Cyber Monday in Italia, valida fino al 1° dicembre 2025. Durante tutto il periodo promozionale, gli utenti possono approfittare di sconti fino al 73% su quasi tutte le power station portatili, generatori solari e batterie di espansione. È la promozione più importante dell’anno per chi cerca soluzioni energetiche sostenibili, pratiche e sempre affidabili.

Elite 100 V2: La migliore power station da 1 kWh per campeggio e viaggi

Evoluzione della popolare AC180, la Elite 100 V2 combina 1.800W di potenza (2.700W di picco) e 1.024Wh di capacità in soli 11,5 kg, risultando il 35% più compatta e il 30% più leggera del modello precedente. Le sue 9 prese la rendono adatta ad alimentare macchine da caffè, TV e bollitori in viaggio, mentre il nuovo input solare da 1.000W permette una ricarica completa in appena 70 minuti. Con 4.000 cicli, UPS da 10 ms e gestione tramite app, è la scelta ideale per camper, van e avventure outdoor. Durante il Black Friday, è proposta al suo prezzo più basso di sempre, solo 499€, fino a esaurimento scorte.

Elite 30 V2: La migliore power station entry-level per UPS e attività outdoor

Compatta e maneggevole, la Elite 30 V2 pesa appena 4,3 kg e offre 288Wh con 600W di potenza (1.500W di picco), sufficienti per ricaricare laptop, smartphone, console portatili o alimentare mini-frigo e piccoli ventilatori. L’UPS da 10 ms protegge i dispositivi sensibili da cali improvvisi di corrente, mentre le 8 modalità di ricarica assicurano flessibilità sia per l’home office sia per l’uso all’aperto. Durante il Black Friday è disponibile al prezzo speciale di 199€, un’occasione da non perdere.

Novità: BLUETTI Elite 10 – Energia compatta per la vita in movimento

In uscita oggi, 17 novembre, la nuovissima Elite 10 è la power station tascabile pensata per nomadi digitali, viaggiatori e camperisti. Con un peso di soli 1,8 kg e 128Wh di capacità, è facile da trasportare ovunque. Nonostante le dimensioni ridotte, include una presa AC da 200W (400W di picco) e 5 porte DC, perfette per alimentare laptop, tablet, sistemi Starlink o mini-frigo da auto. La luce LED a tre modalità (calda, fredda, SOS) offre fino a 50 ore di autonomia, mentre l’UPS da 10 ms protegge i dispositivi più delicati. La ricarica completa richiede appena 70 minuti. In occasione del lancio, dal 17 novembre al 16 dicembre, è disponibile al prezzo introduttivo di 159€.

Altri sconti e vantaggi BLUETTI per il Black Friday

Oltre alle offerte sulle power station, la campagna Black Friday BLUETTI comprende flash sale, vantaggi esclusivi e BLUETTI Bucks triplicati. Inoltre, chi acquista può ottenere un ulteriore 5% di sconto utilizzando il codice BLUETTIAND.