Xiaomi: presentato il primo NAS

Nel vasto ecosistema tecnologico di Xiaomi, abituato a spaziare dai dispositivi mobili alla domotica, si prepara un debutto inedito. Si tratta dell’arrivo dell’azienda nel settore dei NAS. Un passo che, secondo le ricostruzioni, non era pianificato. L’idea sarebbe nata quando una campagna promozionale dedicata a un router dell’azienda ha scatenato una serie di interpretazioni inattese. Un’inquadratura ambigua ha spinto molti utenti a credere di trovarsi davanti a un sistema di archiviazione di rete. Dando così il via a una curiosità virale che ha acceso il dibattito sui social. Xiaomi, colta l’interesse del pubblico, avrebbe deciso di trasformare quell’equivoco in un vero progetto.

Xiaomi: ecco come è nata l’esperienza nel settore dei NAS

Secondo quanto riportato dal leaker Smart Pikachu il dispositivo sarebbe già pronto per il lancio. I test interni e la produzione di massa sarebbero stati completati, e la presentazione ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. L’azienda avrebbe scelto di affiancare il debutto del NAS a quello del prossimo Xiaomi 17 Ultra. Il dispositivo supporterà unità da 2,5 e 3,5 pollici, compatibili con interfaccia SATA. Includendo una porta Ethernet da 2,5 Gbps, una HDMI (di versione ancora non specificata) e una USB 3.0.

Xiaomi punterà su un approccio plug and play, integrato nell’ecosistema Mi Home. In tal modo, l’azienda punta ad offrire agli utenti una piattaforma di archiviazione accessibile e intuitiva. Il sistema dovrebbe consentire backup automatici di smartphone, tablet e computer del marchio. Oltre a funzioni più evolute come la catalogazione intelligente di foto e video tramite intelligenza artificiale e la possibilità di creare una videoteca personale organizzata con metadati e copertine.

La compatibilità sarà ampia, estendendosi ai principali sistemi operativi: Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS e Linux. Particolare attenzione sarà dedicata ai dispositivi Apple, con funzioni di integrazione avanzata. Non sono ancora emersi dettagli su prezzi e mercati di distribuzione, ma l’iniziativa segna per Xiaomi un ampliamento del proprio raggio d’azione. L’ingresso nel mondo dei NAS conferma la volontà del brand di consolidare la propria posizione anche come costruttore di infrastrutture digitali sempre più interconnesse.