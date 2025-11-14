Facebook: una truffa minaccia il blocco dell’account

Le truffe online continuano a rappresentare una delle minacce più insidiose per gli utenti dei social network. A tal proposito, negli ultimi mesi si è diffuso un nuovo schema di phishing che sfrutta la paura di perdere l’accesso ai propri profili Facebook. L’allarme nasce da un messaggio che appare durante la normale navigazione sul social. Tra un post e una foto, compare una comunicazione apparentemente ufficiale che annuncia la presenza di attività sospette. Il tono è urgente, il logo Meta è perfettamente riprodotto, il linguaggio coerente con quello aziendale. Tutto induce a credere che si tratti di un avviso autentico. Spaventato dall’idea di perdere anni di ricordi e contenuti, l’utente clicca sul link indicato, convinto di poter mettere in salvo il proprio profilo. In realtà, da quel momento, consegna le proprie credenziali di accesso direttamente ai truffatori.

La truffa che minaccia gli account Facebook

Una volta ottenuti i dati, gli hacker prendono il controllo dell’account. Le conseguenze sono immediate: il profilo viene svuotato, manipolato, e poi utilizzato per diffondere la stessa truffa ad altri utenti. Si crea così una catena di furti d’identità digitale che si autoalimenta. Il meccanismo si basa su un elemento psicologico fondamentale: la fretta. La pressione esercitata da un messaggio riduce la capacità di valutare criticamente la situazione. Spingendo a compiere azioni impulsive.

Meta ha più volte ribadito che non invia messaggi diretti per questioni di sicurezza. E che ogni comunicazione ufficiale avviene attraverso i canali interni del profilo o tramite e-mail verificabili. Gli esperti consigliano di non cliccare mai su link sospetti, di non fornire password o dati personali, e di verificare l’autenticità di ogni richiesta accedendo manualmente al proprio account. In caso di sospetta violazione, è raccomandato segnalare l’incidente al Centro assistenza Meta, modificare subito la password e attivare l’autenticazione a due fattori.

Tale episodio conferma quanto la sicurezza online dipenda non solo dalla tecnologia, ma anche dalla consapevolezza individuale. La sfida, oggi, è costruire una cultura della sicurezza che vada oltre l’allarme momentaneo e diventi parte integrante del nostro modo di navigare.