Amazon Ring

Amazon ha deciso di mettere ordine nel caos che la sua stessa intelligenza artificiale ha contribuito a creare. Le videocamere Ring, ormai onnipresenti nelle case smart, stanno per ricevere una funzione chiamata Single Event Alert, pensata per affrontare un problema sempre più comune: troppe notifiche, troppe volte per lo stesso evento. L’ironia è evidente — e anche un po’ poetica. L’AI di Ring generava decine di avvisi per un’unica scena (una persona che passa, un cane che corre, un vicino che taglia l’erba), e ora un’altra AI arriva per rimettere tutto in ordine.

Quando l’intelligenza artificiale diventa… iperattiva

Chi possiede una videocamera Ring lo sa bene: ogni volta che qualcosa si muove nel campo visivo, arriva una notifica. E con la funzione Video Descriptions, introdotta lo scorso anno, l’AI di Ring aveva imparato persino a raccontare cosa stava succedendo — “Un uomo è entrato nel cortile”, “Un cane attraversa il vialetto”, “Qualcuno taglia l’erba”. Il risultato? Un flusso di notifiche senza fine, che trasforma lo smartphone in un bollettino continuo di banalità quotidiane. Se il giardiniere entra ed esce 60 volte dal cancello, arrivano 60 avvisi. Single Event Alert nasce per interrompere questa valanga, raggruppando i rilevamenti che appartengono a uno stesso episodio. Invece di sessanta notifiche, ne arriva una sola, più pulita e rappresentativa.

Come funziona Single Event Alert

Il sistema si basa su un’analisi contestuale degli eventi video. L’AI non si limita a rilevare il movimento, ma valuta la durata, la posizione e la tipologia del soggetto per stabilire se si tratta di una nuova attività o di un proseguimento della precedente. Ad esempio, se un corriere attraversa il vialetto per consegnare un pacco e poi ritorna dopo pochi secondi, Ring non invierà due notifiche ma una sola. Stesso discorso per i bambini che giocano in giardino o per un animale domestico che va e viene dallo stesso punto: l’app capirà che si tratta dello stesso scenario e non disturberà più del necessario. La funzione è al momento in Beta, e disponibile soltanto per gli utenti del piano Ring Home Premium negli Stati Uniti e in Canada — il più costoso dell’offerta, pari a 20 dollari al mese.

L’equilibrio delicato tra precisione e silenzio

La domanda ora è: quanto sarà precisa l’AI nel riconoscere gli eventi? Perché se da un lato la riduzione delle notifiche è un sollievo, dall’altro c’è il rischio che un movimento distinto — per esempio, una persona diversa che entra nello stesso campo — venga scambiato per un evento già notificato. È un equilibrio sottile: l’obiettivo è evitare le ridondanze senza sacrificare la tempestività. Ecco perché Amazon sta testando la feature in modo graduale, raccogliendo dati e feedback per calibrare il comportamento del modello.